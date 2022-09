Az Európa Tanács elítélte a megszállt ukrán területek elcsatolását

Az Európa Tanács (ET) vezetői elítélték a megszállt ukrajnai területek Oroszországhoz való csatlakozásáról szóló Moszkvai bejelentést, és közölték: egy másik állam határainak erőszakos megváltoztatása és az elfoglalt területeken tartott népszavazás a nemzetközi jog súlyos megsértésének számítanak, ezért nem ismerhetők el.

Marija Pejcinovic Buric, az ET főtitkára, Tiny Kox, az ET Parlamenti Közgyűlésének (PACE) elnöke, valamint Simon Coveney ír külügyminiszter, az ET Miniszteri Bizottságának elnöke pénteken kiadott közös közleményükben leszögezték: Oroszország mint megszálló hatalom teljes felelősséggel tartozik az emberi jogok tiszteletben tartásáért a megszállt ukrajnai területeken is.

Oroszországnak haladéktalanul enyhítenie kell a kialakult feszültségen, és vissza kell térnie az Európában és a világon mindenütt a "béke sarokkövének" számító nemzetközi jog alapelveinek betartásához - fogalmaztak. Kijelentették továbbá, hogy az ET továbbra is kiáll tagállama, Ukrajna lakossága és hatóságai mellett. "Ukrajna függetlensége, önállósága és területi egysége iránti elkötelezettségünk megingathatatlan" - hangsúlyozták, és hozzátették: felszólítanak a konfliktus azonnali befejezésére és a béke visszaállítására.

Herszon és Zaporizzsja megyében szeptember 23. és 27. között tartottak népszavazást az Ukrajnától való elszakadásról és az Oroszországhoz való csatlakozásról. A szakadár Donyecki Népköztársaságban és Luhanszki Népköztársaságban, amelyet Moszkva már februárban függetlennek ismert el, csak az Oroszországi Föderációba való belépésről tartottak referendumot.A népszavazások eredményét Oroszországon kívül egyetlen más ország sem ismerte el legitimnek. A helyi hatóságok által közzétett eredmények a négy régióban az elcsatolás 93-99 százalékos támogatottságát mutatták.

