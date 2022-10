Bennfentes tippeket adott az Ukrajnában harcoló mesterlövész-legenda: „ez nagyon más, mint amit Hollywoodban látsz”

Az emberek nagyon félreértik, hogy mit csinál valójában egy mesterlövész a frontvonalon, ez elsősorban a szenzációhajhász filmeknek köszönhető – írja egy friss Facebook-posztban Wali, az egyik legismertebb mesterlövész az Ukrajnát segítő külföldi önkéntesek közül. Wali ezután hosszas posztban magyarázza el, miből áll egy mesterlövész munkája valójában, milyen fontos is a felkészülés a harcok előtt és a megfelelő, munkáját támogató szakemberi láncolat kialakítása.

Wali néhány hete tért vissza Ukrajnába, azután, hogy tavasszal kiábrándultan távozott hazájába, Kanadába. Most Facebook-oldalán egy hosszas, három nyelven megírt posztot tesz közzé arról, hogy mit is csinál egy mesterlövész egy modern háborúban.

A mesterlövész azzal kezdi gondolatait, hogy a hatásvadász hollywoodi filmek miatt alapvetően mindenki félreérti, hogy mi egy mesterlövész feladata, eleve nem is lehet olyasmiről beszélni, hogy „a világ legjobb mesterlövésze.” Ezután bennfentes tippeket oszt meg arról, hogy is lehet „jó mesterlövész” valaki.

Gondolatait azzal kezdi, hogy egy mesterlövészt jól kell vezetni, pozícionálni. Szerinte a mesterlövészeket közel a frontvonalhoz kell elhelyezni, ahol a legnagyobb hatást fejthetik ki a csata menetére és hibás dolog őket egyedül egy domb tetejére küldeni, ahonnan nem tudják érdemben befolyásolni a harcokat.

Fontos a logisztika is: Wali azt a példát hozza fel, hogy szerinte a zongoristák sem tudnak normálisan zongorázni rosszul hangolt zongorákon, így a mesterlövészeknek is jó felszerelést kell biztosítani ahhoz, hogy hatékonyak legyenek.

Emellett a mesterlövész felhívja a figyelmet arra is, hogy folyamatosan biztosítani kell a mesterlövészek számára a lehetőséget, hogy gyakoroljanak. Alakulati szinten is gondoskodni kell azokról a felszerelésekről, időről és körülményekről, hogy a mesterlövészek folyamatosan karban tudják tartani képességeiket, akár a frontvonalhoz közel is.

A világ legjobb sportolói is évekig készülnek egy versenyre. Hogy teljesítene egy olimpiai síző, ha egy estényi gyakorlással küldenék a világ legjobb síversenyzői közé?

– veti fel a kérdést Wali.

Ezután arról értekezik, hogy a mesterlövészeknek szüksége van specializált lőszerre is, mivel „jó lőszer nélkül a mesterlövész semmit nem ér.” Wali azt állítja, hogy a hagyományos katonai lőszerek nem elég pontosak, megfigyelése szerint

egy átlagos mesterlövész jó lőszerrel jobban teljesít, mint a legjobb mesterlövész átlagos lőszerrel.

A gyártók feladata, hogy jó lőszert gyártsanak, a logisztikusok feladata pedig, hogy ezeket eljuttassák a mesterlövészeknek - írja.

Wali úgy látja, hogy ezeknek a lőszereknek nagyobb számban kell a mesterlövészek rendelkezésére állnia, annak érdekében, hogy minél többet tudjanak gyakorolni fegyverükkel.

Ahogy az autóversenyzők is gyakorlóköröket mennek a verseny előtt, a mesterlövésznek is időbe telik, mire kiismeri a fegyverét

– írja a kanadai harcos, aki úgy véli, minél több fegyver használatát ismeri meg egy mesterlövész, annál jobb.

Wali úgy véli, elengedhetetlen fontosságú egy mesterlövész számára egy megfelelő minőségű távolságmérő is. A mesterlövész azt tapasztalta, hogy 500-600 méteren túli céloknál távolságmérő nélkül nagyon könnyű hibázni.

Az is fontos, hogy a mesterlövész-fegyver különféle alkatrészei, különösen a puska csöve rendben legyen. Wali felhívja a figyelmet arra, hogy egy erősen használt csővel sokkal nehezebb pontos találatot leadni, ezért a fegyvereket karbantartó személyzetnek folyamatosan dolgozniuk kell az eszközök megfelelő színvonalon való tartásán.

Wali szerint kritikus fontosságú tényező előre felkészülni a küldetésre a hírszerzési jelentések alapján, ezért a mesterlövészek vezetőinek mindig a lehető legjobb információkkal kell ellátniuk embereiket a várható küldetések előtti eligazításon.

Mi történik, ha sötétben hagyod a mesterlövészt és nem ismerteted neki megfelelően a harctéri szituációt? A mesterlövész vakon fog dolgozni, nem fogja tudni, hol vannak a lehetőségei a műveleti zónában

– írja Wali.

Ehhez kapcsolódóan pontosan tudnia kell azt is, hol mozognak saját bajtársai, így nem kell hezitálnia a célazonosítás miatt, esetlegesen kihagyva ezzel lehetőségeket. A műveleti zónában mozgó baráti alakulatoknak ezért folyamatosan kommunikálniuk kell helyzetüket a lövész felé.

Wali úgy látja, a legfontosabb felszerelési elem mégis a mesterlövész rádiója. Ennek megfelelő hatótávolságúnak, titkosítottnak kell lennie, illetve olyannak, amit nehezen tud bemérni vagy megzavarni az ellenség. Az alacsony minőségű rádiók életveszélyesek a mesterlövészekre nézve, hiszen bemérhetik a helyzetét az ellenséges tüzérek. Közben egy jó minőségű rádióval egy mesterlövész akár légi támogatást adó repülőgépeknek is leadhatja az ellenség helyeztét.

Most már értitek, hogy a célpont eltalálása a mesterlövész munkájának az utolsó fázisa, és gyakran ez a legkönnyebb. A valóság az, hogy a harcászat, a mesterlövész munkája, mind csapatmunka. Minden sikeres mesterlövész mögött ott áll az őt támogató emberek hosszú sora

– zárja gondolatait Wali.

Hozzáteszi: azért van Ukrajnában második ízben, hogy ezeket a tényezőket javítsa. Ez alapján tehát ő maga nem is biztos, hogy a frontvonalon harcol, hanem tanácsadói pozíciót lát el.

A poszt végén közzétesz egy fotót, melyen két ukrán katona látható, amint egy panellakás lépcsőházában mennek a tetőre. A fotót valószínűleg Wali készítette, korábbi posztjai alapján ő flecktarn-mintás gyakorlóban és egy finn SAKO TRG mesterlövész-puskával harcol.

A címlapképen nem Wali látható, hanem valószínűleg egy airsoft-puskával pózoló fotómodell. A kép egy stockfotó, csupán illusztrációs célt szolgál. Igen, tudjuk, az embernél nem mesterlövész-puska van, hanem egy távcsöves öntöltő puska. Forrás: Getty Images