Aggódik a NATO - "Eltűnt" az oroszok rettegett szupertengeralattjárója

A Belgorodot gyakran emlegetik az „ítéletnap fegyvereként”, mivel az általa hordozott hat darab Poseidon nukleáris torpedó a Kreml állításai szerint leírhatatlan károkat tud okozni: a fegyver elméletileg 10 ezer kilométert is képes megtenni, majd a partvonalhoz aránylag közel felrobbantva sugárszennyezett cunamit zúdít a tengerparti nagyvárosokra.

A NATO valószínűtlennek tartja azt, hogy a tengeralattjáró valóban atomtöltetet készül tesztelni a nemzetközi vizeken, az azonban elképzelhető, hogy erőfitogtatásként kipróbálják a nagy hatótávolságú torpedókat.

Italys La Repubblica reports that NATO has sent an intelligence warning to its allies claiming the Russian K329 Belgorod nuclear submarine has been mobilized, located somewhere in the Arctic Sea, fearing the Submarine is looking to test the Status-6 doomsday nuclear weapon. pic.twitter.com/Q1I216dly4