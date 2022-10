Összezúzta a Covid a fiatalokat - Egyharmaduk úgy érzi, hogy elveszíti az irányítást az élete felett

A Prince's Trust kutatásából az is kiderült, hogy a 16-25 évesek több mint 60 százaléka azt mondta, hogy fél a generációja jövőjétől, miután átéltek egy világjárványt, hogy aztán belecsöppenjenek egy megélhetési válságba.

A mai fiatalok egyedülálló kihívásokkal néznek szembe, amelyek egy egész generáció jövőjét és törekvéseit fenyegetik, ha nem cselekszünk

- mondta Jonathan Townsend, a jótékonysági szervezet brit ügyvezető igazgatója.

"Az oktatásuk, a foglalkoztatásuk és a nevelkedés szempontjából kulcsfontosságú éveik már most is nagy csorbát szenvedtek, és sokan bizonytalannak és rémültnek érzik magukat egy olyan jövőt illetően, amely a jelek szerint kicsúszik az irányításuk alól" - mondta. "A nagyszámú betöltetlen állás ellenére a fiatalok továbbra is aggódnak a jövőbeli karrierlehetőségek miatt".

A kutatás, amelynek során több mint 2000 fiatalt kérdeztek meg az Egyesült Királyságban, része annak a kampánynak, amelyet a jótékonysági szervezet ezen a héten indít, hogy felhívja a figyelmet a világjárványnak a fiatalabb generációra gyakorolt hosszabb távú hatásaira.

A megkérdezettek csaknem fele azt mondta, hogy a világjárvány átélése rugalmasabbá tette őket, és valamivel több mint fele azt állította, hogy a korábbinál határozottabban törekszik céljai elérésére.

A fiatalok egyedülálló ellenálló képességről tettek tanúbizonyságot, hogy képesek leküzdeni a rájuk váró kihívásokat, és minden eddiginél elszántabbak céljaik elérésére. Szükségük van azonban a támogatásunkra, hogy tehetségük és törekvéseik ne vesszenek kárba

- mondta Townsend.

A Savanta State of the Youth Nation című jelentés megállapításai szerint a fiatalok körében a világjárvány idején elmaradt fejlődési mérföldkövek miatt széles körben tapasztalható "visszamaradt fejlődés". A jelentés szerint a 16-19 évesek közel negyede a Covid miatt maradt le az első csókról. A 20-25 éveseknél ez az arány 17 százalék volt. Jelentős számban maradtak le az első romantikus kapcsolatuk megkezdéséről is: a 16-19 évesek közül minden ötödiknek, a 20-25 évesek közül pedig 15 százaléknak nem volt kapcsolata, ha összehasonlítjuk az azonos korúak járvány előtti tapasztalataival.

Az ország legnagyobb ifjúságkutató paneljét működtető Savanta kutatása során több mint 1000 fiatalnak tették fel ugyanazt a kérdéssort az elmúlt hét évben.

A kutatók megállapították, hogy a világjárvány a bizonytalanság és az önbizalomhiány új korszakát nyitotta meg. "Az elveszített függetlenség két évének hatása messzemenő következményekkel járhat" - mondta Josephine Hamson, a szervezet alelnöke. "Mindenféle kulcsfontosságú fejlődési mérföldkő kimaradt, ami visszatarthatja a fiatalokat, most, hogy a világ újra kinyílt."

A világjárvány idején egyedül élő fiatalok csaknem 60 százaléka mondta a kutatóknak, hogy most nincs elég önbizalma ahhoz, hogy önállóan döntsön, míg a világjárvány előtt ez az arány 40 százalék volt.

Azoknál, akik a világjárvány idején a szüleikkel éltek, az önbizalom csökkenése lényegesen kisebb volt: 47 százalékuk mondta azt, hogy képes volt önállóan dönteni, míg a világjárvány előtt 52 százalékuk.

A kutatás azt is megállapította, hogy azok a fiatalok, akik a munkakezdésük során fennakadásokat tapasztaltak, vagy akiknek online kellett dolgozniuk, zavarban voltak azzal kapcsolatban, hogy mire számíthatnak a munka világában. A világjárvány előtt a fiatalok 68 százaléka érezte úgy, hogy a munka olyan, amilyenre számított. A járvány után ez az arány 49 százalékra csökkent.

A kutatás azt is kimutatta, hogy a fiatalok kevésbé bíznak a munkahelyi feladatok elvégzésében. Azok aránya, akik úgy érzik, hogy képesek tartósan egy feladatra koncentrálni, a járvány előtti 55 százalékról 39 százalékra csökkent a járvány után.

A vezetőséggel való beszélgetésekhez szükséges önbizalom egy másik terület, ahol a fiatalok küzdenek: 21 százalékuk érzi úgy, hogy képes beszélgetni a munkahelyi vezetőkkel, míg a világjárvány előtt ez 37 százalékukra volt igaz.

Címlapkép: Getty Images