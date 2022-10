Bekerítés fenyegeti az orosz csapatokat Herszon megyében – A Dnyeper mentén is áttörték a frontvonalat az ukránok

Dudcsani a múlt heti frontvonalaktól megközelítőleg 10 kilométerre, délre fekszik. A települést minden valószínűséggel a mai nap folyamán foglalták vissza az ukrán csapatok.

Az orosz védők jelenlegi helyzetéről eltérő információk keringenek: egyes források szerint a védők mintegy 10 kilométert vonultak vissza, és Milove faluban építettek ki új védelmi vonalaikat, mások szerint az orosz csapatok felrobbantották a Dudcsani két részét összekötő hidat, és a település déli részén ásták be magukat.

Russian forces have withdrawn from Dudchany and try to establish the next defense perimeter at Milove. That means that Dudchany is fully liberated. #Ukraine