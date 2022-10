Megkaparintották az ukránok az oroszok egyik rettegett Mohadzser-6-osát

Az orosz haderő néhány hete kezdte el használni a Sahed-136-os és Mohadzser-6-os, iráni gyártmányú katonai drónokat az ukrajnai frontvonalakon.

A napokban egy Mohadzser-6-os a tengerbe zuhant Mikolaiv térségében; úgy néz ki, az ukránok kihalászták a gépet és valamilyen lerakatba került. Vélhetően a következő állomás Lengyelország, majd egy amerikai katonai labor lesz.

Iranian production Mohajer-6 UAV is now in the possession of the Ukrainian forces after it was shot down in the South. pic.twitter.com/W52tqQMsIj