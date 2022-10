Nem tűrik tovább Lenint az Oroszországhoz közeli városban

A mellszobor az orosz–finn határ közelében található, 52 ezer lakosú Kotka kikötőváros egyik központi parkjában, egy faház szomszédságában állt. A hagyomány szerint a faházban egykor maga Lenin, a bolsevik párt későbbi alapítója is tartózkodott egy ideig.

A szobrot egy építőipari vállalat munkásai húzták fel egy teherautóra, és a helyi múzeum raktárába szállították.

In , the last remaining public monument to was dismantled.The bust stood in the city of Kotka. #Finland