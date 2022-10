Zavaros, oroszpárti megoldást javasol Elon Musk a háború lezárására, az ukránok teljesen kiakadtak

A Tesla vezérigazgatója, Elon Musk kivívta az ukránok haragját, amiért Twitter-bejegyzésekben sürgette Ukrajnát, hogy keressen tárgyalásos megoldást az orosz invázióra, és adja át végleg a Krímet.

Musk egy Twitter-szavazást is indított, amelyben arra kérte a Kreml által nemrég annektált kelet-ukrajnai megszállt területek - valamint a Krím, amelyet Moszkva 2014-ben foglalt el - polgárait, hogy döntsék el, Oroszországban vagy Ukrajnában szeretnének-e élni. A szavazásra akkor kerül sor, amikor Ukrajna, Európa és az Egyesült Államok elítéli Vlagyimir Putyin elnök lépését, hogy négy régiót annektált és orosz területté nyilvánított.

Lets try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether theyre part of Russia or Ukraine {:url} — Elon (Musk) October 3, 2022

Russia is doing partial mobilization. They go to full war mobilization if Crimea is at risk. Death on both sides will be devastating.Russia has >3 times population of Ukraine, so victory for Ukraine is unlikely in total war. If you care about the people of Ukraine, seek peace. {:url} — Elon (Musk) October 3, 2022

Egy másik bejegyzésében Musk felszólított arra, hogy az Oroszország által a megszállt területeken tartott látszat-népszavazásokat - amelyekkel Putyin végrehajtotta az annexiót - az ENSZ felügyelete mellett újítsák meg. Azt is kiírta, hogy a Krímnek hivatalosan is Oroszország részévé kellene válnia. Ukrajnáról azt mondta, hogy "semlegesnek kell maradnia".

Az ukrán reakció azonnali volt. Volodimir Zelenszkij elnök válaszul saját szavazást tett közzé a Twitteren, amelyben megkérdezte követőit, hogy egy olyan Elon Muskot részesítenének-e előnyben, aki Ukrajnát támogatja vagy Oroszországot.

Which do you like more? @elonmusk — Володимир (Зеленський) October 3, 2022

Mihajlo Podoljak, az ukrán elnök kabinetfőnökének tanácsadója azt válaszolta, hogy már létezik "egy jobb béketerv", amely magában foglalja a területek felszabadítását, beleértve a Krímet is.

Andrij Melnyk, Ukrajna Németországban tartózkodó vezető diplomatája sem aprózta el a szavakat.

The only outcome ist that now no Ukrainian will EVER buy your fing tesla crap. So good luck to you . @elonmusk — Andrij (Melnyk) October 3, 2022

Musk később Zelenszkijnek válaszolva tweetelt, amelyben Kijev támogatását fejezte ki, de kitartott a felhívása mellett.

A háború kezdete óta Musk Starlink-antennákat biztosított Ukrajnának, egy olyan hálózatot, amely kulcsfontosságúnak bizonyult az egész ukrajnai kommunikációs infrastruktúra támogatásában, az orosz dezinformációval szemben. Musk ezt egy későbbi tweetben is kiemelte: "A SpaceX zsebből származó költsége a Starlink ukrajnai engedélyezéséhez és támogatásához eddig durván 80 millió dollár. Az Oroszországnak nyújtott támogatásunk 0 dollár. Nyilvánvaló, hogy Ukrajna mellett vagyunk."

