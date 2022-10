Már az osztálytermekre is kiterjedtek az iráni tüntések

Miközben Iránban folytatódnak a tüntetések, iskoláslányok harci kiáltásokat fogalmaznak meg, és videók mutatják meg, hogy a nők által vezetett tiltakozások hogyan terjedtek el már az osztálytermekben is - számol be a The Guardian

Középiskolás lányok lettek a legújabb irániak, akik nagy számban csatlakoztak a kormányellenes tüntetésekhez, és már az áldozatok között is megjelentek. A Teheránban élő Nika Sahkarami, aki vasárnap töltötte volna be 17. életévét, szeptemberben tűnt el. Családja 10 nappal később találta meg holttestét egy fogvatartási központ hullaházában - jelentette a BBC perzsa nyelvű adása.

Kedden Ebrahim Raiszi iráni elnök egységre szólított fel a tüntetésekkel szemben, és bár az elnök megismételte a hivatalos kormányzati álláspontot, miszerint a tiltakozó megmozdulásokat külföldi provokátorok irányították, azt is elismerte, hogy az irániak dühösek az Iszlám Köztársaság "hiányosságai" miatt.

A közvélemény dühe azonban olyannyira elterjedt lett mostanára, hogy még az egyik keményvonalas napilap is nyíltan szembeszállt a hatóságokkal, azzal vádolva őket, hogy tagadják saját hibáikat és népszerűtlenségüket.

Sem a külföldi ellenség, sem a belföldi ellenzék nem képes a városokat az elégedetlenség háttere nélkül lázadásba sodorni

- állt a Jomhuri Eslami egyik vezércikkében. "Ennek a ténynek a tagadása nem segít".

Az irániak továbbra is az utcára vonulnak, és otthonaikban, iskoláikban és irodáikban semmisítik meg, vagy távolítják el a forradalom óta uralkodó két legfelsőbb vezető - Homeini ajatollah és Ali Hámenei ajatollah - képeit.

Az egyik osztályteremben készült videón egy lány a tiltakozó mozgalom jelszavával helyettesítette a páros képét, egy másik képen tinédzserek egy csoportja lefotózta magát, amint obszcén gesztusokat tesznek a két férfi képe felé.

A tüntetők egy olyan jelszót vettek át, amely a kurd női harcosoktól származik: "Nők. Élet. Szabadság". Az Irán-szerte készült videókon a nők fedetlen hajjal sétálnak és táncolnak az utcán, és égetik a kendőjüket.

Ahol az emberek nem tudtak felvonulni, ott beltéri tüntetéseket szerveztek. A kormány megpróbálta az iráni hírességeket és riportereket online hallgatásra, az egyszerű civileket pedig arra kényszeríteni, hogy vonuljanak vissza otthonaikba, de erőfeszítéseik eddig vegyes sikerrel jártak.

Hétfőn a teheráni tömeges letartóztatások ellen tiltakoztak a diákok, akik a konzervatív Mashad városában is tüntettek, azt állítva, hogy olyan sokakat vettek őrizetbe közülük, hogy az ország leghírhedtebb börtöne inkább hasonlít egy egyetemre.

A Sarif Egyetem börtönné változott! Az Evin börtönből egyetem lett

- kiabálták. A Sarif Egyetem a hétvégén csatatérré vált, a biztonsági erők könnygázzal ostromolták a diákokat, és sokakat letartóztattak.

Diáklányok hidzsáb nélkül vonultak az utcán "Nők. Élet. Szabadság" kiáltással a fővárostól nyugatra fekvő Karazs városában és a kurd Szanandazsban, a széles körben megosztott felvételek szerint.

A jelenetek a jelenlegi kormányt hatalomra juttató az 1979-es iszlám forradalom utáni napokat idézték, amikor, akárcsak ma, a nők nagy számban vonultak fel, és a középiskolás diákok is kulcsszerepet játszottak az események alakításában.

A hatóságok letartóztattak egy zenészt is, aki megzenésítette a tiltakozó énekeket és üzeneteket. Servin Hadzsipour "For the Sake Of" című gyászos dala szinte egyik napról a másikra nem hivatalos himnusszá vált; óvadék ellenében szabadlábra helyezték. "A húgomért, a húgodért, a húgainkért" - énekli a lemezen, elismerve a nők döntő szerepét a tüntetések élén.

Címlapkép: Shutterstock