Oroszország melletti kiállásra szólított fel, és a szomszédos ország fővárosának elfoglalásával fenyegetőzött a katonai vezető - Saját apja menesztette a parancsnokot

A "twitterező tábornokként" is ismert Muhoozi Kainerugaba altábornagy az utóbbi hónapokban sokakat magára haragított Ugandában gyakori mikroblogbejegyzéseivel, amelyeket provokatívnak, sőt egyes esetekben veszélyesnek éreztek.

Az altábornagy egyebek között támogatásáról biztosította az etióp kormányerők ellen harcoló tigréi felkelőket és a Kongó keleti részén véres harcot folytató lázadókat is.

Olyan kijelentései is voltak, miszerint minden afrikainak ki kell állnia Oroszország mellett, és az Ukrajna elleni háborút a nem fehér emberek többsége támogatja.

(C) That means that Africa has a debt with Russia, with China, with Cuba and other countries. As proud, honourable and great people we must pay our debts. That means we must stand with Russia now! And Africa fears nothing!! {:url}

The majority of mankind (that are non-white) support Russia's stand in Ukraine.Putin is absolutely right! When the USSR parked nuclear armed missiles in Cuba in 1962 the West was ready to blow up the world over it. Now when NATO does the same they expect Russia to do differently? {:url}