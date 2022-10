Ez egyre kínosabb Putyinnak: egy alaszkai szigetre menekült két orosz állampolgár a kötelező katonai szolgálat elől, Amerikától kérnek menedéket

Két orosz állampolgár egy alaszkai szigetre menekült a kötelező katonai szolgálat elől, és menedéket kért az Egyesült Államoktól - közölte csütörtökön Lisa Murkowski amerikai szenátor hivatala.

Karina Borger, az alaszkai szenátor szóvivője e-mailen továbbított közleményében tudatta, hogy Murkowski hivatala kapcsolatban áll az ügyben az amerikai parti őrséggel, valamint a vám- és határőrséggel.

Az orosz állampolgárok arról számoltak be, hogy Oroszország keleti partvidékének egyik településéről menekültek el a kötelező katonai szolgálat elől

- olvasható a közleményben.

A republikánus Murkowski és alaszkai szenátortársa, Dan Sullivan szerint a két férfi a 600 lakosú Gambell település közelében érte el a St. Lawrence szigetet hajón. Gambell 58 kilométerre van a szibériai Csukotka-félszigettől.

Sullivan közölte, hogy kedden reggel értesítették őt a történtekről.

Vlagyimir Putyin orosz elnök szeptember 21-én rendelt el az ukrajnai háború miatt részleges mozgósítást, amely a hivatalos kommunikáció szerint 300 ezer tartalékos, lehetőleg harci tapasztalatokkal rendelkező embert érint.

Ahogyan megírtuk, számos beszámoló és felvétel terjed, illetve számos, hivatalosan ugyan meg nem erősített, de valószínű adat van arról, hogy Oroszország etnikai kisebbségeit aránytalanul nagy mértékben mozgósítják és küldik harcolni Ukrajnába. Az olyan, jelentős részben nemzetiségiek lakta régiók, mint az észak-kaukázusi Dagesztán vagy a távol-keleti Burjátföld már így is számarányukhoz képest sok katonát küldtek az ukrán frontokra. A mozgósítás ellen azonban az ellenállás is megjelent, ez pedig a Kreml számára igencsak kellemetlenné is válhat, még ha az orosz autoriter rendszert nem is rengeti meg.

