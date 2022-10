Ez csak a kezdet? - Sejtelmesen üzentek Putyinnak az ukrán vezetők

Krím, a híd, a kezdet. Mindent, ami illegális, meg kell semmisíteni, mindent, amit elloptak, vissza kell adni Ukrajnának, mindent, ami Oroszország megszállásához kötődik, ki kell űzni.

- írta a Twitteren Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP