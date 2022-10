Hamarosan bemutatja Amerika a jövő páncélosait – A legendás orosz Armata már labdába sem rúghat?

A hétvégén haditechnikai kiállítás lesz az Egyesült Államokban „A 2030-as hadsereg felépítése” címmel. Az egészben a legérdekesebb talán az lesz, hogy a General Dynamics, az Egyesült Államok Abrams-harckocsijának és Stryker AFV-jélnek fejlesztője várhatóan nyilvánosan is bemutatja az amerikai haderőnek tervezett, következő generációs harcjárműveket, így az AbramsX-et és a StrykerX-et is. Az időzítés azért is lesz érdekes, mert az orosz fenyegetésre (nem kis részben konkrétan a T-14 Armata miatt) az összes nyugati hadiipari vállalat szinte egyszerre állt neki annak, hogy új harckocsikat fejlesszen, jó esély van rá, hogy az AbramsX-ben számos, valóban működő következő generációs harckocsi-technológiát láthatunk majd.

A General Dynamics Land Systems, az egyik legnagyobb amerikai hadiipari vállalat nemrég közleményt küldött ki arról, hogy ők is részt vesznek az amerikai hadsereg éves haditechnikai expóján, amely ezúttal a „2030-as hadsereg felépítése” címet fogja viselni.

Az egész esemény legérdekesebb része talán épp a GDLS bemutatója lesz, hiszen az amerikai hadiipari vállalat először fogja nyilvánosan bemutatni a legendás M1 Abrams harckocsi és a Stryker AFV-család következő generációs változatait, az AbramsX-et és a StrykerX-et. Az expón részt vesz még egy kifejezetten drónok megsemmisítésére tervezett, Leonidas nevű harcászati platform, illetve a Breacher is, egy távirányított műszaki mentőjármű.

Balról: TRX Breacher, StrykerX, AbramsX, Stryker Leonidas. Forrás: General Dynamics Land Systems via PR Newswire

Egy ideje pusmognak már arról, hogy végre születik egy olyan Abrams-típus, amely nem csupán az először 1986-ban gyártott M1A2-es újabb ráncfelvarrása, hanem teljesen új tervezői gondolkodásmódot mutat majd, amely megfelel a modern harctéri feltételeknek.

Az új AbramsX-ről azt lehet tudni, hogy

hibrid hajtású lesz, így várhatóan ugyanakkora hatótávolság mellett, mint az M1A2, fele akkora fogyasztással üzemel majd. Ennek köszönhetően csendesebb és nehezebben észlelhető is lesz, mint az előző Abrams-variánsok.

lesz, így várhatóan ugyanakkora hatótávolság mellett, mint az M1A2, fele akkora fogyasztással üzemel majd. Ennek köszönhetően csendesebb és nehezebben észlelhető is lesz, mint az előző Abrams-variánsok. A jármű fel lesz szerelve egy 30 milliméteres, drónok és alacsonyabban repülő repülőgépek ellen is használható, testből irányítható gépágyú-toronnyal.

A jármű kezelőszemélyzete három főre csökken , a jelenlegi négyről. A harcjármű kezelését mesterséges intelligenciával asszisztált számítógépes rendszerek könnyítik majd meg.

, a jelenlegi négyről. A harcjármű kezelését asszisztált számítógépes rendszerek könnyítik majd meg. A harckocsi kap egy új tornyot , melyet látszólag a dél-koreai K2 Black Panther inspirált.

, melyet látszólag a dél-koreai K2 Black Panther inspirált. Az új Abramst (is) felszerelik várhatóan Trophy aktív védelmi rendszerrel.

aktív védelmi rendszerrel. Egyelőre nem megerősített források szerint az AbramsX megkapja a Future Combat System számára fejlesztett, XM360-as, 120 milliméteres löveget is. Jelenleg az Abramseket a Rheinmetall Rh-120-as lövegével (M256A1) tartják rendszerben, de a harckocsikhoz gyártott lőszereket az új löveg is fel tudja majd használni.

Az új Abrams láthatólag sokkal kevésbé ambiciózus célokat fogalmaz meg, mint az orosz Armata, melyre vélhetően válaszul született meg az amerikai harckocsi, ugyanakkor azt is fontos látni, hogy az Uralvagonzavod által felsorolt futurisztikus rendszerek nagy része jó eséllyel nem működik megfelelően, valószínűleg ezért nem indult meg még hét éves csúszással sem a T-14-s sorozatgyártása.

A másik három harcjármű azért érdekes, mert mindegyikben van 1-1 teljesen újfajta technikai megoldás. Hasonlóan az Abramshez, a StrykerX fő vívmánya is az lesz, hogy hibrid hajtású, ugyanakkor

a Stryker Leonidas egy nagyon fontos, újfajta képességgel bővíti majd az amerikai fegyveres erők kötelékét: egy olyan mikrohullámú fegyvert tartalmaz, amely kifejezetten drónok, drónrajok semlegesítésére való. Az Epirus által fejlesztett fegyverrendszer elsősorban azért jelent rendkívüli előrelépést a jelenleg használatos, elsősorban rakétákra és gépágyúkra támaszkodó légvédelmi rendszerekhez képest, mert nem kell újratölteni, így nem kell a lőszerellátásra sem logisztikai képességet létrehozni, illetve képes folyamatos, megszakítás nélküli tüzelésre nagyon hosszú időn át.

egy nagyon fontos, újfajta képességgel bővíti majd az amerikai fegyveres erők kötelékét: egy olyan mikrohullámú fegyvert tartalmaz, amely kifejezetten drónok, drónrajok semlegesítésére való. Az által fejlesztett fegyverrendszer elsősorban azért jelent rendkívüli előrelépést a jelenleg használatos, elsősorban rakétákra és gépágyúkra támaszkodó légvédelmi rendszerekhez képest, mert nem kell újratölteni, így nem kell a lőszerellátásra sem logisztikai képességet létrehozni, illetve képes folyamatos, megszakítás nélküli tüzelésre nagyon hosszú időn át. A Pearson Engineeringgel közösen fejlesztett TRX Breacher pedig egy távirányított, robotizált jármű, melynek feladata veszélyes objektumok eltávolítása a harctérről, illetve műszaki mentő feladatok kivitelezése a frontvonalhoz közel. Mindez azért jelent áttörést, mert az amerikai haderő képes lesz úgy akadályelhárító, műszaki mentő feladatok kivitelezésére, hogy a feladatot teljesítő katonák élete közvetlenül veszélybe kerülne.

Ezen kívül az expón bemutatja a GDLS a Mobile Protected Firepower programot megnyerő könnyűtankját is, illetve számos egyéb fegyverrendszert.

Kifejezetten a GDLS azért érdekes az expón, mert ez a vállalat gyártja most is az amerikai haderő által használt páncélozott járművek elég jelentős hányadát, így jó esély van rá, hogy megoldásaik jelentős része valamilyen szinten rendszeresítve lesz, vagy beépül majd más, amerikai harcászati platformokba.

Ugyanakkor érdemes arról is szót ejteni, hogy más vállalatok is dolgoznak most következő generációs páncélozott járművek létrehozásán, főleg Európában.

Európában jelenleg két fontos fejlesztés van ebben az irányban:

A Rheinmetall KF51 Panther harckocsija , melyet a nyáron mutatott be először a német cég. A páncélozott járműben minden megvan, ami szükséges lesz ahhoz, hogy túléljen a platform a modern csatatereken, de a komplex tűzvezető- és navigációs rendszerek mellett külön figyelmet fordítottak a tervezők a modern páncéltörő fegyvertechnológiákkal szembeni védekezésre. A harckocsi fel van szerelve egy úgynevezett „pre-shot”, vagyis lövés előtti érzékelő rendszerrel, melynek feladata javítani a kezelőszemélyzet reagálóképességét, még mielőtt a harckocsi tűz alá kerül. Ezen kívül a jármű kap egy TAPS (Top Attack Protection System – kb. Felülről érkező támadás elleni védelmi rendszer) nevű védelmi rendszert is, melynek dedikáltan az lesz a feladata, hogy megvédje a járművet a dróntámadások, fire-and-forget rendszerek ellen. A harckocsival kapcsolatos bejelentésben annyira nem részletezte a Rheinmetall, hogy ez pontosan mit jelent, viszont egy régebbi közlemény alapján arra lehet következtetni, hogy egy több lépcsős védelmi rendszerről van szó, amely gyengíti az irányított rakéták célkeresési képességét és fizikális védelmet nyújt a harckocsinak reaktív páncélzat és kompozit anyagok segítségével a torony tetején is.

, melyet a nyáron mutatott be először a német cég. A páncélozott járműben minden megvan, ami szükséges lesz ahhoz, hogy túléljen a platform a modern csatatereken, de a komplex tűzvezető- és navigációs rendszerek mellett külön figyelmet fordítottak a tervezők a modern páncéltörő fegyvertechnológiákkal szembeni védekezésre. A harckocsi fel van szerelve egy úgynevezett „pre-shot”, vagyis lövés előtti érzékelő rendszerrel, melynek feladata javítani a kezelőszemélyzet reagálóképességét, még mielőtt a harckocsi tűz alá kerül. Ezen kívül a jármű kap egy TAPS (Top Attack Protection System – kb. Felülről érkező támadás elleni védelmi rendszer) nevű védelmi rendszert is, melynek dedikáltan az lesz a feladata, hogy megvédje a járművet a dróntámadások, fire-and-forget rendszerek ellen. A harckocsival kapcsolatos bejelentésben annyira nem részletezte a Rheinmetall, hogy ez pontosan mit jelent, viszont egy régebbi közlemény alapján arra lehet következtetni, hogy egy több lépcsős védelmi rendszerről van szó, amely gyengíti az irányított rakéták célkeresési képességét és fizikális védelmet nyújt a harckocsinak reaktív páncélzat és kompozit anyagok segítségével a torony tetején is. Halad ezen kívül a német-francia közös harckocsiprojekt, az EMBT-program. Idén az Eurosatory expón találkozhattunk először az új harcjármű legfrissebb iterációjával, a páncélos legnagyobb „fícsörje” talán az lesz, hogy képes a személyzet drónok kezelésére (a Pantherhez hasonlóan), elsősorban nagy pontosságú, 120 millis SHARD lőszert fog használni (hosszabb távon lehet, hogy kap egy 140 milliméteres löveget), illetve kap egy (vélhetően Abramshez hasonló) 30 milliméteres RCWS-rendszert is a toronyra, drónok és más, alacsonyan repülő célpontok ellen. Az EMBT igazi erősségei az elektronikai felszereltség terén mutatkoznak meg: a jármű fejlett szenzorai valós időben, háromdimenzióban tudják jelezni a legénységnek azt, hogy pontosan merről éri őket támadás, illetve be képesek mérni az ellenfél által célmegjelölésre használt lézerfényt, és rádiójeleket. A modern számítógépes rendszereknek köszönhetően a páncélos lényegében saját maga képes szimulálni egy támadást, jelentősen megkönnyítve a legénység kiképzését. Ezen kívül elképzelhető, hogy az eszköz valamekkora önvezető képességgel (talán waypoint-alapú navigációs képességgel) is rendelkezni fog.

A KF51 Panther. Forrás: Rheinmetall

Mindezen kívül érdekes még az is, hogy a dél-koreai K2-es harckocsikat gyártó Hyundai-Rotem is újfajta harckocsit mutatott be nemrég: ez az NGMBT (New Generation Main Battle Tank) névre hallgató jármű egyelőre még csak koncepció szintjén van, ezért viszonylag keveset tudni róla. Az eszköz várhatóan lopakodó képességekkel is rendelkezni fog, fő fegyverzetét pedig egy 130 milliméteres, simacsövű löveg fogja alkotni.

Nem kizárt, hogy hamarosan a dél-koreai harckocsira is úgy tekinthetünk majd, mint de facto európai termék, hiszen Lengyelország azon dolgozik, hogy jelentős hadiipari gyártókapacitást telepítsen Dél-Koreából Európába: idehozzák várhatóan a K2-es gyártását is. Így nem meglepő talán, hogy az NGMBT annyira hasonlít a lengyel PL-01-es koncepcióra – lehet, hogy már egy nagyobb lengyel-koreai hadiipari kutatás-fejlesztési program első csíráit láthatjuk kibontakozni.

Lengyel LP-01-es prototípus. Forrás: Wikimedia Commons

A címlapképen két Abrams-harckocsi látható, a kép csupán illusztráció. Forrás: Getty Images