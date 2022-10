Nagy dobásra készül Kína: repülőgép-hordozóival fontos területen zárkózna fel Amerikához

2012 rendkívül fontos év volt katonai szempontból Kínának, több év fejlesztés után ugyanis megépült első repülőgép-hordozója. Tíz évvel később pedig a harmadik repülőgép-hordozóját is vízre bocsátotta a vezető nagyhatalmi ambíciókat dédelgető ország, amely immár attól sem retten vissza, hogy a korábbiaknál sokkal erőteljesebben konfrontálódjon az Egyesült Államok támogatását élvező Tajvannal. A repülőgép-hordozók nyújtotta biztonság rendkívül magabiztossá tette Kínát a térségben, amely nyíltan vállalja, hogy a tengereken is egyenrangú ellenfele akar lenni Amerikának néhány éven belül.

A kezdetek: a Lianoning

Kína első repülőgép-hordozójának, a Liaoningnak a szolgálatba állítása nagy figyelmet keltett mind a kínai sajtó, mind a világ katonai megfigyelői körében. Egyesek számára a Liaoning Kína globális hatalmának szimbóluma volt, mások számára pedig az izmosabb és magabiztosabb kínai haditengerészet felé tett első jelentős lépést jelentette.

Pedig a kínai felemelkedéstől való rettegés szimbóluma is lehetne a hordozó története: egyetlen nagyhatalom, még a hagyományosan szövetséges Oroszország sem kívánt repülőgép-hordozót, vagy az elkészítéséhez szükséges műszaki terveket átadni az ambiciózus kínaiak részére.

Az eredetileg a szovjet haditengerészet számára épült hajót Riga néven kezdték el építeni, majd 1990-ben Varjag névre keresztelték át. Végül a Szovjetunió felbomlását követően a félkész hajótest Szevasztopol kikötőjében hánykolódott, Ukrajna felügyelete alatt, miután Kijevnek mind a pénz, mind az akaraterő hiányzott a befejezéséhez.

Egy kínai utazási iroda végül 1998-ban vásárolta meg a befejezetlen hajótestet, és három évvel később a hajót Ukrajnából Kínába vontatták, ahol a hajótest, a radar és az elektronikai rendszerek átfogó modernizálásán esett át. Az évekig tartó felújítások után a Liaoningot 2012 szeptemberében állította szolgálatba a Népi Felszabadító Hadsereg Haditengerészete (PLAN), két hónappal később pedig végrehajtották az első hordozóról történő felszállását és leszállását. 2016. december közepén pedig Kína megrendezte az első hadgyakorlatát a Liaoning részvételével.

A Liaoning mind méretben, mind képességekben különbözik más országok repülőgép-hordozóitól. A mérete ugyanis jóval elmarad az amerikai Nimitz-osztályú USS Ronald Reagan hordozótól, utóbbi több mint 60 százalékkal nehezebb és 30 méterrel hosszabb, ráadásul a Liaoning rosszul karbantartott gőzturbinás hajtóműve miatt alig 20 csomós, míg a Ronald Reagan közel 30 csomós csúcssebességre képes.

A fejlett felszerelés ellenére a hordozókon szolgáló Shenyang J-15-ös vadászgépek hatótávolsága és hasznos terhelése erősen korlátozott, mivel a Liaoning gőzkatapultok helyett egy "síugró-sáncos" fedélzetre támaszkodik, ami arra kényszeríti a repülőgépet, hogy a felszállás során jelentős mennyiségű belső üzemanyagot égessen el.

A hazai fejlesztés gyümölcse: a Shandong

Öt évvel a Liaoning üzembe helyezése után Kína 2017. április 26-án vízre bocsátotta első hazai építésű, sorrendben második hordozóját, a Shandongot. Teljes méretét tekintve a két hordozó hasonló méretű és a Shandong is küzd a repülőgép-indítási technika elavultságával, ennek ellenére több, figyelemre méltó fejlesztéssel is bír.

A 2019. december 17-én hadrendbe állított Shandong már rendelkezik fejlett AESA radarrendszerrel. Az AESA egy olyan, számítógép által vezérelt antennasor, amelyben a rádióhullámok sugárzása elektronikusan irányítható, hogy az antenna mozgatása nélkül különböző irányokba mutasson. Repülőgép-hordozó kapacitása is bővült, elődjéhez képest további 8, összesen 36 repülőgépet képes hordozni.

A legújabb: Fujian

A legújabb, 2022-ben vízre bocsátott új repülőgép-hordozó a tervek szerint a PLAN legnagyobb felszíni hadihajója lesz, és jelentősen korszerűsíti Kína haditengerészeti képességeit. Amellett, hogy a Fujian típus nagyobb, mint elődei, lapos tetejű repülőfedélzettel rendelkezik, illetve orvosolták rajta elődei gyermekbetegségét is. A Fujian már a legújabb indítási technológiával - az elektromágneses repülőgép-indító rendszerrel (EMALS) - van felszerelve, amit az Egyesült Államok is 2017-ben alkalmazott először, a legmodernebbnek számító Gerald R. Ford-osztályú hordozóin. A Fujian repülőgép-emelői is nagyobbak lesznek, így egyszerre két repülőgépet is fel tudnak majd emelni, hasonlóan az amerikai Gerald R. Ford osztályhoz.

Kína más hordozóihoz hasonlóan a Fujian is hagyományos meghajtású maradt, de a jelenlegi fejlesztési tempót figyelembe véve az sem elképzelhetetlen, hogy idővel nukleáris meghajtású hordozókat fog kifejleszteni.

Egy ilyen lépéssel Kína egy szűk elitbe kerülne az Egyesült Államokkal és Franciaországgal, ugyanis jelenleg csak ők rendelkeznek nukleáris meghajtású hordozókkal.

A hordozó legfontosabb eszközei: a repülőgépek

Maga a Lianoning 24 Shenyang J-15 többcélú vadászgépből álló kontingenst képes szállítani, a Shengdong 36-ot, ami ismételten messze elmarad a Ronald Reagan több mint 55 merevszárnyú repülőgépétől. A Fujian képességei nem ismertek.

A Shenyang J-15 a Szu-33 prototípusán alapuló, két sugárhajtóművel üzemelő, főként hordozóra telepíthető, negyedik generációs többfeladatú vadászrepülőgép, amiből jelenleg közel 60 darab áll a PLAN rendelkezésére.

A negyedik generációs vadászgépek ugyan fejlett radarokkal büszkélkedhetnek, de nem rendelkeznek az ötödik generációs vadászgépek, például az amerikai F-35C lopakodó technológiájával. A J-15-öt köztes vadászgépnek tekintik a kínai repülőgép-hordozókon, amíg egy ötödik generációs utód hadrendbe nem áll. Ez a fejlesztés már nincs is messze, a Chengdu J-20 vagy a Shenyang FC-31 ötödik generációs vadászgépek már rendelkezésre állnak a kínai hadseregnek, már csak a repülőgép-hordozóra való kompatibilitásukat kell megoldani.

Mi lesz itt 2030-ra?

Látható, hogy Kína, 2012 óta erőltetett ütemben fejleszti a haditengerészetét, hogy felvehesse a versenyt az Egyesült Államok flottájával. Ennek leglátványosabb pontja a repülőgép-hordozók története, hiszen tíz évvel ezelőtt Kína még nem is rendelkezett ilyen típusú hadihajóval, jelenleg azonban hárommal is rendelkezik. Ráadásul, a PLAN idén bejelentette, rendelkezik azokkal az erőforrásokkal, amelyekkel 2030-ra akár öt repülőgép-hordozót és 10 nukleáris robbanófejjel felszerelt, ballisztikus rakéta indítására alkalmas tengeralattjárót is hadrendbe állíthat.

Márpedig a nemrégiben napvilágot látott videó alapján, Kína már most hajlandó erőteljes választ adni azokra az erődemonstrációkra, amit az amerikai haditengerészet folyamatosan végrehajt a tajvani szorosban és a tágabb ázsiai csendes-óceáni térségben.

Chinese Navy J-15 carrier-based aircraft flies over U.S. Navy Arleigh Burke class destroyer. pic.twitter.com/hTcavutLn9 — 彩云香江 (@louischeung_hk) September 26, 2022

A hamarosan hadrendbe álló Fujian ráadásul már sokkal közelebb van az amerikai technológiai szinthez, mint elődei. Ha pedig a hordozókon bevetést teljesítő negyedik generációs vadászgépeket is sikerül modernebb változatokra cserélni,

kevés dolog állíthatja meg Kínát abban, hogy hosszabb távon egyenrangú ellenféllé váljon az Egyesült Államokkal a Kínához közeli vizeken.

Címlapkép forrása: Sam Tsang/South China Morning Post/Getty Images