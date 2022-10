Főhet Oroszország feje: mennek előre az ukránok a Krím szempontjából kulcsfontosságú régióban

Bár Ukrajna augusztus végén megkezdett offenzívája elsőre úgy tűnt a herszoni régióra koncentrálódik, a szeptemberi, villámgyors sikerek az északkeleti, harkivi offenzívával kezdődtek. A déli hadjárat, amely a Dnyipro folyó nyugati partján lévő orosz állások felszámolására irányult, sokkal lassabban indult, és az első áttörés október elejére datálódott.

A mai napig, az ellentámadás kezdetétől kezdve több mint 1170 négyzetkilométert szabadítottak fel a Herszon irányában

- mondta Natalja Humeniuk, a déli katonai parancsnokság szóvivője.

Tonight's campaign assessment from and focuses on domestic responses to the Strait Bridge explosion on October 9 and changes within the Russian chain of command. @TheStudyofWar