Megszólalt az EU: kitart Ukrajna mellett, újabb szankciók jöhetnek

Az EU külpolitikai vezetője, Josep Borrell szerint az ilyen cselekedeteknek nincs helye a 21. században, és hozzátette, hogy az Unió folytatni fogja a katonai támogatását Ukrajnának.

Az ilyen cselekedeteknek nincs helye a 21. században. A lehető leghatározottabban elítélem őket. Ukrajna mellett állunk. Az EU további katonai támogatást nyújt.

- írta Borrell.

Deeply shocked by Russias attacks on civilians in and other cities in Ukraine. Such acts have no place in 21st century. I condemn them in the strongest possible terms. We stand with Ukraine. Additional military support from the EU is on its way. #Kyiv