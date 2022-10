Putyin bosszúja? – Több ukrán nagyvárost is rakétáznak az oroszok

Valósággal ömlenek az internetre azok a felvételek, melyen az orosz rakétatámadások során megrongálódott ukrán városok láthatóak. Kijev mellett a rendelkezésre álló információk szerint Zaporizzsja, Lviv és Ternopil is több találatot kapott.

Kijev egyelőre nem közölte sem az áldozatok számát, sem pedig azt, hogy mely épületek lehettek a támadás célpontjai.

Kyiv was reportedly targeted by Russian strikes this morning, multiple explosions were seen. pic.twitter.com/BC3VCWgiIJ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 10, 2022

A rendelkezésre álló információk alapján valószínűsíthető, hogy Moszkva cirkálórakétákat indított az Ukrán főváros felé, melyek egy részét az ukrán légvédelem le tudta lőni.

Several missile strikes in the center of Kyiv. Burning cars with people who were commuting to work. The strike was deliberately carried out during rush hour on a busy street to inflict maximum losses and intimidate. A pure act of terrorism. pic.twitter.com/KaOwUSMZio — Maria (Avdeeva) October 10, 2022

The moment of the Russian cruise missile flying over Kyiv pic.twitter.com/Ee9tQoD669 — Giorgi (Revishvili) October 10, 2022

A cikk közlése előtti percekben még hallgatóak voltak robbanások Kijev belvárosában. Az elérhető felvételek alapján az orosz rakéták a Dnyeper nyugati oldalán, az ukrán főváros legforgalmasabb belső kerületeiben csapódtak be.

Shevchenko Park in central Kyiv now. Probably the citys busiest park, usually packed with people and street musicians pic.twitter.com/9kIS4rBiKq — Matthew (Luxmoore) October 10, 2022

A fővárost orosz terroristák támadják! A rakéták a város központjában (Sevcsenkivszkij kerületben) és a Szolomjanszkij kerületben találtak el objektumokat.

– írta ki telegram csatornáján Vitalij Klicsko, a főváros polgármestere.

Additional Russian missile strike in the center of Kyiv pic.twitter.com/1gcxe75NoF — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 10, 2022

A Reuters értesülései szerint több más ukrán várost, így az ország nyugati részén található Ternopilt, és Lvivet, valamint az ország közepén fekvő Dnyiprot és Zaporizzsját is heves robbanások rázták meg.

Pedestrian bridge in Kyiv >> Crimean bridge pic.twitter.com/AnshRftBoy — Liveuamap (@Liveuamap) October 10, 2022

Egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy az orosz rakétacsapások apropóját a Krímet Oroszországgal összekötő Kercsi-híd hétvégi megrongálódása adja. A stratégiai fontosságú híd járhatatlanná válásával jelentősen megnehezült az Ukrajna déli részén állomásozó orosz csapatok ellátása.

Az interneten elérhető felvételek alapján valószínűsíthető az is, hogy a kijevi hőerőműbe is becsapódtak rakéták.

Kyiv thermal power plant was hit by multiple Kh-101 missiles pic.twitter.com/lsSivJ8Pnr — ТРУХА️English (@TpyxaNews) October 10, 2022

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak az óvóhelyeken, és vigyázzanak magukra, és egymásra.

The consequences of a projectile impact in Dnipro pic.twitter.com/WX0Wb4RSdH — ТРУХА️English (@TpyxaNews) October 10, 2022

A CNN értesülései szerint rakétatámadást érte Dnyipropetrovszkot, Harkivot és Mikolajivet is, egyes ukrán források szerint pedi iráni öngyilkos drónok csapódtak be Odesszában.

A címlapkép illusztráció, nem a mostani támadás során készült. Forrás: Getty Images