Putyin egyik legfőbb szövetségese elégedett a terrorbombázásokkal

Kadirov a múlt héten jelentette be, hogy Vlagyimir Putyin vezérezredessé léptette elő, miután keményen bírálta az ukrajnai fronton dolgozó orosz katonai hadvezetést. A csecsen hadúr bejelentését Moszkva azóta se erősítette meg, de nem is cáfolta. Kadirov, aki állítólag 14,15 és 16 éves fiait is a frontra küldte, azt javasolta a múlt héten, hogy Oroszországnak válaszul a Liman környéki és herszoni harctéri vereségekre, meg kellene fontolnia egy kisebb taktikai atomfegyver bevetését Ukrajnában.

Nyolc éven keresztül civileket bombáztál, tönkretetted a luhanszki városokat, atomerőműveket lövettél, hidakat robbantottál. Nektek szabad volt, de amint visszakaptátok, már senkinek sem szabad?

- írta Kadirov a Telegram-csatornáján.

A csecsen vezér üzenetében utal a zaporizzsjai atomerőmű elleni bombázásokra is, ami esetében nem tisztázott még, ki követte el valójában. Ukrajna és Oroszország a háború kezdete óta egymást okolja a létesítményt ért rakétatalálatokkal.

Ezen kívül Kadirov megemlékezett a Krímet Oroszországgal összekötő kercsi híd elleni hétvégi bombamerényletről is, illetve utal is a most kibontakozó orosz viszontválaszra is. Vasárnap virradóra ugyanis Zaporozja város, majd hétfőn kora reggel további 8 régió került az orosz tüzérség célpontjába, az ukrán beszámolók szerint főként civil infrastruktúrát és a lakónegyedeket lőtték.

Figyelmeztettünk Zelenszkij, hogy még el se kezdtük igazán. Ne panaszkodj, hanem fuss el, mielőtt hozzád is elér. Most már száz százalékig elégedett vagyok

– zárta Kadirov az üzenetét.

Címlapkép forrása: Wiki Commons