Elon Musk tagadja, hogy beszélt Putyinnal a megosztó béketervének posztolása előtt

Múlt héten Musk megosztotta, hogy szerinte mi lesz az ukrajnai háború várható kimenetele.

Azt javasolta, hogy az elcsatolt területeken a népszavazásokat az ENSZ felügyelete mellett újrakezdenék, Ukrajna pedig elfogadna egyfajta semlegességet.

A Vice ezután arról írt, hogy Musk beszélt Vlagyimir Putyinnal, mielőtt tweetelte a javaslatot, a Tesla-vezér azonban tagja ezeket az állításokat:

Csak egyszer beszéltem Putyinnal, és az körülbelül 18 hónappal ezelőtt volt. A téma az űrkutatás volt.

Az alábbi tweet az a javaslat, amelyet Musk a múlt héten tett közzé.

Ukraine-Russia Peace:- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchevs mistake).- Water supply to Crimea assured.- Ukraine remains neutral. {:url}