Enyhült a rakétatámadások intenzitása, de Ukrajna nagy részében áramellátási problémák vannak - Háborús híreink kedden

Az iráni törvények betartására szólította fel az Iránba látogatókat hétfőn a síita állam külügyi szóvivője, miután Teherán a múlt hónapban kilenc külföldi állampolgár letartóztatását jelentette be a szeptemberben kirobbant tüntetésekkel összefüggésben. A tüntetések hétfőn átterjedtek az abadáni és aszalujehi olaj- és földgázfinomítókra. Hírügynökségek megjegyezték, hogy ez az első alkalom, hogy iráni vezetés létfontosságú bevételi forrását jelentő iparágat is elérte volna a tiltakozási hullám. Ahogyan korábban megírtuk, a helyzet Moszkva számára is kellemetlen, hiszen Irán Oroszország egyik legfontosabb partnere az ukrajnai harcokban.