Már Putyint sem kíméli az orosz háborúpárti közösség, egyre nehezebb megmagyarázni a kudarcokat

A Krími híd elleni támadás, a közelmúlt katonai hibái és részleges mozgósítás már Putyin és a Kreml ellen is közvetlen kritikát váltott ki az orosz háborúpárti közösség körében – írja az ISW jelentése.

Néhány háborúpárti katonai blogger nyíltan bírálta Putyint és a Kremlt, amiért nem kezelik őszintén a fontosabb történéseket, és megjegyezték, hogy kihívás Putyin mögé állni, amikor a kormánya titkolózik. Mások azt írták, Putyin következetesen elmulasztotta kezelni az olyan incidenseket, mint a Moszkva cirkáló elsüllyesztése vagy az Azov-ezred katonáit érintő fogolycsere.

Akik nem Putyint, azok Dmitrij Medvegyev volt orosz elnököt, a Nemzetbiztonsági Tanács jelenlegi elnökhelyettesét bírálják, aki korábban többször „vörös vonalnak” nevezte a Krími híd elleni esetleges támadást, a szombati támadás után azonban hallgatott. Továbbra is bírálatok érik az orosz hadvezetést, illetve a védelmi minisztériumot.

A Putyint érintő direkt kritikák eddig szinte példa nélküliek voltak az orosz háborúpárti közösségben.

A mostani bírálatok azonban azt mutathatják, hogy egyre több a kétely azzal kapcsolatban, hogy Putyin képes-e elérni Ukrajna „nácitlanításának” kitűzött célját, és alááshatja az orosz elnök népszerűségét magszavazói között is.

Az orosz háborúpárti kör Oroszország történelmi és kulturális felsőbbrendűségének ideológiáját vallja, és azt hangoztatja, hogy Moszkvának joga van az egykori Orosz Birodalomhoz, illetve a Szovjetunióhoz tartozott területek ellenőrzéséhez. A közelmúlt katonai kudarcai miatt egyes katonai bloggerek már azt is kétségbe vonják, hogy Putyin valóban tartja-e magát ehhez az ideológiához, sőt egyesek szerint már február 24-e előtt sem vallotta ezt. Az egyik blogger az egész politikai elittel, köztük az orosz elnökkel szemben is undorát fejezte ki, amiért a 2014-es majdani események után rögtön nem foglalták el Ukrajnát, és most csak egy „csúnya katonai műveletet” indítottak, ami csak még nagyobb egységet teremtett az ukránok és a Nyugat között Oroszország ellen.

A katonai bloggerek elégedetlenségét az is fokozza, hogy Moszkva nem kommunikálja megfelelően, mi számít számára „vörös vonalnak”. Az invázió előtt Putyin ilyennek nevezte a NATO keleti terjeszkedését, illetve stratégia fegyverrendszerek – köztük nukleáris képességekkel rendelkezők – Ukrajnába szállítását. Az invázió kezdete óta azonban nem beszélt ilyen „vörös vonalakról”, ezért a bloggereknek a Medvegyev által hirdetettekre kellett támaszkodniuk, amelyeket azonban Putyin nem erősített meg. Ez szintén csalódást keltett a háborúpárti közösségben.

A Kreml kezdettől fogva nem tisztázta megfelelően háborúval kapcsolatos elképzeléseit, ami veszélyeztetheti további támogatását azok körében, akiknél a legszélsőségesebb és leggrandiózusabb célok is visszhangra találnak.

Más nacionalisták a biztonsági szolgálatokat vagy a védelmi minisztériumot okolják a kudarcokért. Hosszabb távon azonban ez is alááshatja Putyin rezsimjét. Az egyik katonai újságíró az orosz biztonsági szolgálatokat tette felelőssé a Krími hidat ért támadás sikeréért, és leárulózta őket. Vlagyimir Szolovjov televíziós propagandista azzal vádolta a védelmi minisztériumot, hogy haszontalan nyilatkozatokat ad ki ahelyett, hogy visszanyerné a kezdeményezést a csatatéren.

A Kreml rájátszhat a katonai bloggerek ellenszenvére a védelmi minisztériummal szemben, amelyet bűnbakként használ a katonai kudarcokért – írja az ISW jelentése.

