Oroszország a háború első napja óta nem csinált olyat, mint a hét elején, de ez legfeljebb erőfitogtatásra elég

Hétfőn és részben kedden Oroszország számos ukrán város ellen mért rakétacsapásokat, főleg a polgári infrastruktúrát támadva. Legalább 19 ember meghalt, áramkimaradások voltak, ugyanakkor Ukrajnát mindez aligha töri meg.

A CNN elemzője, Nick Paton Walsh szerint a támadássorozat

nem jelenti azt, hogy alapvető változás történt volna Moszkva stratégiájában,

két okból:

Valószínűtlen, hogy az orosz készletek elegendők egy ilyen támadássorozat hosszútávú fenntartására, akár a rakétákat, akár az Irántól vett drónokat tekintve. Ezért a hétfői események inkább a katonai erő kifejezését jelentették, mintsem a taktika hosszútávú megváltoztatását. Oroszországnak korábban sem okozott „problémát” polgári célpontok és létesítmények támadása. Másrészt a támadássorozat nem működött, az ukrán infrastruktúrában keletkezett kár messze volt attól, hogy katasztrofálisnak nevezzük. Ráadásul, ahogy látjuk, ez csak még nagyobb nyugati egységet teremt Ukrajna körül, és utóbbi megkapja a korábban ígért légvédelmi rendszereket.

Walsh szerint ezért Vlagyimir Putyin üzenete leginkább otthonra szólt, ugyanis az orosz elnököt több kritika is érte az ukrajnai kudarcok, a részleges mozgósítás és a Krími hidat ért támadás miatt. A terrorbombázások után azonban a keményvonalasok dicsérték a csapásokat a közösségi médiában, elsősorban azért, hogy Oroszország ezúttal képes volt félelmet kelteni.

Azonban az is látszott, hogy az ukrán légvédelem több rakétát és drónt is le tudott lőni, a nyugati segítség pedig javítani fogja ebbéli képességeiket. Az orosz találatok nagyrészt nem voltak pontosak, úgy tűnt, mintha nem is igen tudnák, mit támadnak. A csapások hazai hatása pedig valószínűleg rövid életű lesz – írja elemzésében Walsh.

A Reuters által megkérdezett elemzők a hétfői csapásokról azt mondták, hogy azok

elképesztő költségekkel jártak, kimerítették a nagy hatótávolságú rakéták fogyatkozó készletét, nem találtak el jelentős katonai célpontokat, és nem valószínű, hogy megváltoztatnák a Moszkva számára rosszul alakuló háború menetét.

Lawrence Freedman, a King’s College professzora szerint ezért nem egy új háborús stratégiáról van szó, csupán egy „szociopata dühkitöréséről”.

Ukrajna szerint Oroszország hétfőn 83, kedden 28 cirkálórakétát lőtt ki, de ezek közül összesen 63-at a levegőben megsemmisítettek. Moszkva hétfőn azt mondta, hogy több mint 70-et lőtt ki, és minden célpontját eltalálta.

Mindkét fél szerint tehát a támadás hatalmas mértékű volt, és

azóta nem volt ilyenre példa, hogy Oroszország a háború első éjszakáján, februárban légicsapásokat mért Ukrajnára.

Mivel minden egyes Kalibr cirkálórakéta becslések szerint több mint 6,5 millió dollárba kerül, Moszkva csak hétfőn mintegy félmilliárd dollár értékben lőtt ki rakétákat.

Arra nincsenek pontos adatok, hogy Oroszországnak még mennyi rakétája maradhatott, de az biztos, hogy a készletek korlátozottak.

Elemzők már júliusban rámutattak, hogy az orosz erők hajó elleni rakétákat vetnek be szárazföldi célpontok ellen, ami azt jelenti, hogy Moszkvának nagyon kell vigyázni a szárazföldi rakéták készletére.

Ben Hodges, az Európában állomásozó amerikai erők volt főparancsnoka a hétfői támadások után azt mondta, Ukrajnának továbbra is „visszafordíthatatlan lendülete” van a harcmezőn.

Címlapkép: Megsérült épületek Kijevben 2022. október 10-én, miután az orosz erők rakétatámadást intéztek az ukrán főváros ellen. MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko