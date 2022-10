Látványos videófelvétel: forgalmi káoszt okoz a Krími híd felrobbantása

A Kercsi-szoroson átívelő, 19 kilométer hosszú Krími híd az egyetlen közvetlen összeköttetés Oroszország és a Krím félsziget közlekedési hálózata között, leszámítva a megszállt, és nemrégiben elcsatolt ukrán Herszon megyét. A Krím-félszigetet 2014-ben szállta meg Oroszország, az összeköttetést biztosító, 2x2 sávos közúti és 2 sávos vasúti hidat 2018-ban adták át a nagyközönség részére.

