Titokzatos robbanások történtek Oroszországban, többféle magyarázat van a furcsa felvételekre

Belgorod városa a háború kitörése óta többször is találatot kapott, az ukrán csapatok legutóbb valószínűleg egy elektromos elosztóközpontot semmisített meg a településen, a legfrissebb robbanást azonban nem vállalták magukra.

Ukránpárti Twitter fiókok két magyarázattal is előálltak: a reggeli órákban arról lehetett olvasni, hogy az orosz légvédelem véletlenül bemérte az Oroszország által Ukrajnára kilőtt ballisztikus rakétákat, azok közül néhányat megsemmisített, és ezek roncsai csapódtak be a panelházba.

Russian missiles fired from Belgorod had a malfunction when launched and came back to the city. You can see the exhaust smoke and the angle of the missiles, both clear indicators of a launch site nearby. #Belgorod