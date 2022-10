Példátlan dróncsatát vettek fel Ukrajnában: ilyen talán még sose volt a történelemben

Megütközött valahol az ukrajnai fronton egy Mavic típusú ukrán drón és egy ismeretlen, négyrotoros, oroszok által kezelt drón. Mindkét dróntípust civil használatra tervezték, az ilyen eszközöket mind az orosz, mind az ukrán fél elsősorban felderítésre, másodsorban aknagránátok és improvizált robbanóeszközök szárazföldi célokra való dobálására használja.

A csatáról felvételt készített az ukrán drón, amely látszólag egy egyszerű ütközéssel harcképtelenné tette kisebb méretű, orosz ellenfelét.

Valószínűleg ez az első olyan eset a történelemben, hogy két fegyvertelen, civil drón összecsapott egy háborúban.

WW1-style duel. Ukrainan Mavic-drone, which we have delivered to one of the airborne units in Donetsk region, destroyes russian opponent. Amazing!Pls support our Armed Forces: https://t.co/nw19NpRIN6