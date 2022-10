Malcolm Gladwell: Történelmi átalakulást látunk, radikális reformok kellenek az oktatási rendszernek

Portfolio: Mit gondol a felsőoktatásban egyre szélesebb körben elterjedő STEM rendszer és a demokratikus értékek egyre gyengülő támogatottsága közötti összefüggésről?

Malcolm Gladwell: Talán egy kicsit túlbecsüljük a felsőoktatás hatását az alapvető világlátásunkra. Ugyanis az ott eltöltött idő csupán 4 év életünk 75-80 évéből. Nem tudom, hogy vannak-e meggyőző bizonyítékok azzal kapcsolatban, hogy azok, akik STEM háttérrel rendelkeznek valóban ellenségesebbek-e a demokratikus értékekkel szemben. Ha valóban a demokratikus értékek csökkenő támogatásának az okát szeretnénk megtalálni, véleményem szerint máshol kell keresni. Nem gondolnám, hogy a probléma valódi oka az emberek által választott képzésben rejlik. Mindezek mellett nincs is más választásunk, mivel szükségünk van arra, hogy emberek a STEM tárgyakat tanuljanak, mivel ez elengedhetetlen a haladás érdekében.

A STEM angol science, technology, engineering and mathematics szavakból alkotott mozaikszó, ami a reáltudományokat (természettudomány, technológia, mérnöki tudomány és matematika) jelöli elsősorban. A 2000-es évek elején az Egyesült Államokban jelenik meg először ez az elképzelés, amely alapján az oktatási rendszerben a fejlődés jegyében az említett tudományterületeknek nagyobb hangsúlyt kell kapniuk, járulékos hatásként alapvetően a humán tudományok rovására.

Az elmúlt években az Európában is folyamatosan terjed STEM alapú oktatás, és ezzel párhuzamosan évről évre újabb bölcsésztudományi tanszékeket zárnak be Nyugaton. Mit gondol, lehet-e kapcsolat a két jelenség között? Mi lesz a jövője a bölcsészettudományoknak nyugaton, ahol úgy tűnik, már nincs meg az az anyagi támogatottsága, mint például a Öböl-menti országokban vagy a Távol-Keleten?

Véleményem szerint sokkal hasznosabb stratégia lenne a bölcsészettudományok kapcsán, ha az emberek látómezőjét az egyetem utáni lehetőségekkel tudnánk kiszélesíteni. Az egyetemi éveket rendkívül megnehezítjük azzal, hogy egy rendkívül összetett, gyorsan változó és komplex kognitív gondolkodást igénylő területeken elvárjuk, hogy értékeljék a történelmet, művészeteket és irodalmat is egyben. Szerintem a kérdés az, hogy át tudnánk-e úgy alakítani a rendszert, hogy a felnőttek, bőven egyetemen túl is, lehetőségek széles palettájával találkozhatnak, és több szempontból is megismerkedhessenek a történelmükkel.

Idejekorán mondunk le emberekről, ha azt állítjuk, mindent az egyetemeken kell megtanulni.

A média nagyon értékes szerepet játszhatna az oktatás területén, különösen a saját vagy más népek történelmének a megmerése kapcsán.

Malcolm Gladwell a Brain Bar jövőfesztiválon (Forrás: Brain Bar).

Mi a véleménye arról a kialakult helyzetről, hogy évről évre egyre többen szereznek tudományos doktori (PhD) fokozatot, miközben gyakorlatilag ezzel párhuzamosan egyre kevesebb a tudományos munkalehetőség a számukra?

Érdemes lehet azon eltűnődni, hogy át kellene-e értékelnünk a PhD fokozat pontos funkcióját és értelmét.

Legtöbbször azt várjuk el az egyetemi tanároktól, hogy tanítsák és motiválják a fiatalabb generációt. Nem tudom, hogy a PhD megkövetelése minden egyetemi tanári pozícióhoz segít-e a legfontosabb tanítási és motiválási funkcióknál.

Tudom, hogy egyes területeken elengedhetetlen a PhD-fokozat megléte, például azoknál, akik kutatói pályában gondolkodnak. De ma belekerültünk abba a helyzetbe, hogy az egyetemeken mindenkinek ugyanazokon a szigorú képzési programokat kell elvégeznie, tekintet nélkül arra, hogy valójában a jövőben, például tanításhoz, szüksége lesz-e az adott képzésre. Kicsit furcsának tűnik ez nekem, ami engem illet, én meghagynám a PhD-képzést azoknak, aki valóban kutatói életpályát fognak folytatni. Ez azonban csak egy töredéke azoknak, akik az egyetemi karokon tanulnak.

Véleménye szerint elképzelhető, hogy a jstor és a hasonló online adatbázisok segítségével a könyvtárak funkciója egy nyugodt, internettel, online adatbázisokkal rendelkező co-working space-szerű hely felé fog eltolódni a jelenlegi könyveken alapúló rendszertől?

Igen, bár úgy gondolom, nagyon korai lenne azt állítani, hogy a könyvek kora véget ért. A mai napig is hatalmas mennyiségű információ van, ami nem érhető el digitális formában, például történelmet lehetetlen nyomtatott források nélkül tanulmányozni. Mindemellett úgy gondolom, hogy az elképzelés, hogy minden könyvtárnak minden egyes oktatási intézményben ugyanolyannak kell lennie, valószínűleg téves. Meglehet, hogy nem lesz szükség annyi kutatókönyvtárra a jövőben, mint amennyire a napjainkban, viszont különböző féle könyvtárakra lesz szükségünk.

A mai könyvtáraknak, csakúgy, mint az első könyvtáraknak, van egy társadalmi különbségeket csökkentő szerepe is.

Például a kisebb városi könyvtárak sokszor egy kevésbé előnyös helyzetben lévő társadalmi réteget szolgálnak ki, olyan források, tanulási segédanyagok elérhetővé tételével, melyekhez nélkülük nem lenne lehetőségük hozzájutni. Ehhez az is hozzátartozik, hogy még Amerika legszegényebb régióiban is a könyvtár egy ún. safe-space-t jelent a gyerekeknek, ahova be tudnak ülni iskola után, tanulhatnak, ésolvashatnak. Ez egy kiemelt kulcsfontosságú funkció, ami mellett gyakran elsiklik a figyelmünk. Sokszor a könyvtárakra csak, mint a felsőoktatást támogató intézményre gondolunk és elfelejtjük az egyenértékű, ha nem fontosabb társadalmi funkciójukat.

Forrás: Brain Bar.

Mit gondol arról, hogy a felsőoktatásban résztvevő hallgatók nagy része online összegyűjtött, vagy pedig beszkennelt anyagokból dolgozik, így lényegében minden számukra szükséges forrás a laptopjukról elérhető, és még ha körbe is veszik őket könyvek, ritkán használják ezeket? A könyvtárakba inkább a csöndes és rendezett környezet, mintsem a könyvek miatt mennek. Lehetséges-e, hogy a jövőben újfajta, nem feltétlenül csak a könyvekre alapozott, ennek jegyében esetleg érdemben egyszerűbb és olcsóbb könyvtárak lehetnek majd?

Meglátásom szerint, célravezető lenne a könyvtárakról nem csupán mint egy sok könyvet tartalmazó helyről gondolkodni. Fontos a könyvtárak sokféleségének megőrzése, hiszen teljesen más könyvtárat képzelhetünk el Magyarország legelitebb egyetemén, mint egy vidéki kisvárosban. Kreatívnak kell lennünk a könyvtárak funkciónak a diverzifikálásakor. De ahogy már korábban említettem, amíg jelentős mennyiségű forrás nem áll rendelkezésünkre digitális formában, addig a hagyományos könyvtárak is megmaradnak.

Mi a véleménye a túlzott specializálódásról és ezzel párhuzamosan az átfogó áttekintés hiányáról a tudományos életben? Meddig mehet ez így, lesz-e váltás?

A túlzott specializálódás egyes területeken nélkülözhetetlen és elkerülhetetlen. Apám matematikus volt és ő mesélte, hogy tudományos munkájának elején szinte bármely matematikai konferenciára el tudott úgy menni, hogy az ott meghallgatatottaknak legnagyobb részét értette, azonban mire eljött nyugdíjazásának ideje ugyanez már nem volt elmondható. Ez a matematika velejárója, ezzel nem lehet mit kezdeni, nincs ezzel semmi probléma.

A probléma ott kezdődik, ha úgy gondoljuk ez a séma minden tudományterületre igaz kell, hogy legyen, és elfelejtjük, hogy számos olyan terület van, ahol összetett tudásra van szükség.

Fontos nem elfelejtenünk, hogy eltérő problémákhoz eltérő megközelítésekre van szükség, nem szabad csak egyféleképpen közelíteni mindenhez.

Lehet-e szükség a tudósok egy külön csoportjára, akik, ha nem is teljes mélységében, de eléggé ismerik az adott területet, hogy átlássák az összefüggéseket?

Szerintem ezek a tudósok igenis léteznek, de az tudományos élet által nincsenek eléggé megbecsülve. Az akadémiai világnak ugyan olyan módon kellene elismerni ezeket az embereket, mint a szakspecialistákat. Nem kéne előnyben részesíteni az utóbbiakat folyamatosan előléptetésekkor, állásinterjúknál, kutatástámogatásoknál, és más esetekben.

Forrás: Brain Bar.

Mi a véleménye az online tanulásról az oktatási rendszerben? Vannak elképzelések, hogy a mostani gazdasági helyzetben állandósul egyfajta online jelenlét az oktatásban. Ön szerint milyen hatással lesz-e az oktatási rendszerre, a tanulókra, és a kognitív fejlődésükre?

Ez egy nagyon sokoldalú dolog, amivel érdemes óvatosan bánni. Egy ismerősömmel, aki a Georgia Tech informatikai karán tanít, hosszasan beszélgettünk erről. Ők lettek a legnagyobb és legfontosabb kar Afrikában, amely a informatikai diplomát biztosít a hallgatóknak. Felismerték, hogy a Szubszaharai Afrikában hatalmas kielégítetlen keresletet van az online informatikai mesterképzések iránt, és ennek megfelelően most ezeket a képzéseket kínálják a tanköltség töredékéért, például Nigériában vagy Dél-Afrikában, ahol enélkül elképzelhetetlen lenne egy ilyen diploma megszerzése. Ez azért is működik, mert online értelemszerűen egyszerűbb ezeket a fajta tantárgyakat tanulni.

Ezzel ellentétben nem vagyok meggyőződve arról, hogy bölcsészettudományi és művészeti tanulmányok során is az online formátum a legcélravezetőbb, ugyanis itt elengedhetetlenek a viták és a vélemények kifejtése, melyhez sokkal jobban illik a jelenléti oktatás.

Nem vagyok teljes mértéken sem mellette, sem pedig ellene az online oktatásnak. Fontosnak tartom azonban, hogy észben tartsuk, a hagyományos oktatási formák okkal alakultak ki és voltak jelen évszázadokig.

Kevés szó esik azonban a marginalizált tanulókról. Úgy érzem az erősebb tanulókat nem érinti annyira az online oktatás, ők mindenképp tudnak teljesíteni. Én a gyengébb, hátrányosabb helyzetű diákokért aggódom, ugyanis számukra meghatározó lehet a motiváció, melyet a jelenléti oktatás keretin belül szerezhetnek.

Az Öböl-menti országok jelentős anyagi ellentételezés fejében elérték az elmúlt években, hogy számos híres nyugati egyetemnek legyen kihelyezett campusa az ő országukban. Emellett a fejlődő világ erős egyetemei között is sok az amerikai és az egykori gyarmattartók által alapított intézmény. Ez lehet a jövő Egyiptomban, Nigériában, Etiópiában és más fejlődő országokban, vagy jobb irány, ha a saját alapítású egyetemeik fejlesztésére törekednek?

Véleményem szerint a követendő példa India. Nézzük csak meg a számokat, hány olyan végzős hallgató van az indiai egyetemeken, akik külföldön szerezték meg a PhD fokozatukat. Az 1970-es években a hallgatók döntő többsége ment külföldre tanulni. Apám egyetemi tanárként dolgozott 30 évet, és ezalatt a nála diplomázó hallgatók szinte mindannyian indiaiak voltak. Azonban ez már többé nincsen így, most már többségében a saját országukban végzik el a képzést. Ennek számos oka van, az egyik, hogy manapság az ottani egyetemek is megközelítik a nyugataik színvonalát. Ezért úgy gondolom, hogy ha figyelmet szánnak rá, ez egy fokozatos folyamat, amelynek következtében a felsőoktatási intézmények erősödnek és csökken a brain-drain (agyelszívás) is.

Továbbá egy másik megfigyelhető aktuális trend a diplomás munkaerő mobilitása, amely elősegíti az országok fejlődését. Vegyük példának Jamaicát, az én családom is részben innen származik. Korábban teljesen megszokott volt, hogy aki Jamaicából külföldre ment egyetemre, az többé soha nem is tért vissza. Mostanában viszont inkább jellemző, hogy még ha külföldre is mennek tanulni, hol hazaköltöznek, hol külföldön vannak. Ez a fajta rugalmasság sokkal többet segít itt, mint az Egyesült Államokban vagy Kanadában, hiszen így Jamaica is élvezni tudja a tanult munkaerő előnyeit. Ez a fajta mobilitás elősegítheti a hazai felsőoktatási intézmények fejlődését is.

Címlapkép: Brain Bar