Számháború: tényleg a saját inváziójuk elől menekülnek az oroszok?

Vlagyimir Putyin elnök szeptember 21-én részleges mozgósítást rendelt el Oroszországban. A híradások szerint ennek hatására az elmúlt hetekben több százezer harcképes orosz férfi döntött úgy, hogy elhagyja az országot, mielőtt behívólevelet kap. A szárnyra kapott híresztelések egy elég széles skálára, 250 és 700 ezer fő közé helyezték a távozó oroszok létszámát, de vajon melyik áll közelebb az igazsághoz?

Ahogy érkeztek az első számadatok az orosz határátkelőkről, szinte azonnal számháború robbant ki a menekültek létszámával kapcsolatosan, a nyugati orosz híradások 700 ezer emberről beszélnek, a Kreml nem mond pontos számokat, csak annyit, ettől jóval kevesebb. Pontos adatokat nehéz megállapítani, de a médiatudósításokból és az Oroszországgal szomszédos államok által közzétett adatok alapján könnyen kijelenthető, hogy a távozott oroszok száma több százezerre tehető. A nyers számokat azonban ezek a tudósítások nem bontják tovább, így az nem állapítható meg, hogy a behívás előtt álló férfiakon kívül milyen más családtagok vagy más utazókat is tartalmazhatnak, illetve mennyi a hazatérők létszáma.

A kézivezérelt orosz állami médiától független Novaja Gazeta Europe szeptember 26-ikai jelentése szerint, a mozgósítás meghirdetése óta 261 ezer orosz állampolgár távozott az országból. A szám október 4-ére a Forbes Russia szerint megközelítőleg 700 ezerre növekedett. Sz. Bíró Zoltán egy érdekes adatot is közölt ezzel kapcsolatban: az első világháború négy éve alatt 2,5 millió orosz hagyta el az akkori cári birodalmat, most alig egy év alatt ez a szám, 800 ezer főre tehető.

Nem rendelkezem pontos adatokkal, de természetesen messze vannak attól, amit ott állítanak

- mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságírói kérdésre a múlt héten.

Kis létszám, de látványos

A repülőjegy-eladási adatok - még ha csak a menekülők kis száma is választja ezt a megoldást - az országot elhagyók számának meredek emelkedésére utalnak. A repülőjegyek értékesítése már a mozgósítás kihirdetésének napján meredeken kilőtt: a legnépszerűbb jegyárusító weboldal adatai szerint

A MOSZKVÁBÓL A TÖRÖKORSZÁGI ISZTAMBULBA ÉS AZ ÖRMÉNYORSZÁGI JEREVÁNBA INDULÓ KÖZVETLEN JÁRATOKRA SZÓLÓ JEGYEK MÁR SZERDA DÉLELŐTT ELKELTEK.

Az elkelt jegyek jórészt egyirányúak voltak, és a célpontok se véletlenek, ugyanis ezekbe az országokba utazhatnak vízum nélkül is orosz állampolgárok. A BIRN a légitársaságok által használt repülőgépek bejelentett maximális kapacitását felhasználva kiszámította, hogy Törökországba legfeljebb 31 ezren, Szerbiába pedig több mint ezren repültek az első két nap során.

Az emberek "lelkesedése" a későbbiekben sem lohadt: az Oroszországból eladott egyirányú jegyek száma 27 százalékkal emelkedett szeptember 21. és szeptember 27. között, a vizsgált periódust megelőző héthez képest, a foglalásokat elemző ForwardKeys szerint. Még szembeötlőbb az emelkedés, ha bázishétnek a szeptember 7-13 közötti adatokat vesszük: az eredmények pedig azt mutatják, hogy a bejelentés előtti héten már 47 százalékos volt a növekedés,

AMI A BEJELENTÉS HATÁSÁRA TOVÁBB NÖVEKEDETT, A SZEPTEMBER 7-13 KÖZÖTTI IDŐSZAKHOZ KÉPEST 73 SZÁZALÉKKAL.

Látványos ugrás az oroszországi repülőjegyek számában a mozgósítást követően. Forrás ForwardKeys/Reuters

Poszt-szovjet ázsiai régió

A legtöbb menekültet fogadó Kazahsztán közel 7 ezer kilométernyi Oroszországgal közös határszakasszal rendelkezik. Az országba az oroszok útlevél és vízum nélkül léphetnek be, legalábbis rövidebb időre.

Legtöbbjük a kilátástalan helyzet miatt kénytelen távozni. Gondoskodnunk kell róluk és gondoskodnunk kell a biztonságukról

- mondta Kassym-Jomart Tokajev kazak elnök szeptember végén. A legfrissebb adatunk az országról a kazah belügyminiszter október 3-ai nyilatkozata: a mozgósítás óta eltelt egy hétben 98 ezer, az első két hétben pedig több, mint 200 ezer orosz lépett be, míg ugyanebben az időszakban mintegy 147 ezren távoztak az országból, bár az nem derült ki, hogy a kibocsátó ország irányába, vagy esetleg egy harmadik országba.

A másik legnépszerűbb célország Grúzia volt. A grúz belügyminisztérium legfrissebb adata szeptember 29-ikei, eszerint 68 887 orosz lépett be az országba, míg 45 624 távozott. Mint ahogy Kazahsztánra, úgy Grúziára is igaz, hogy a távozó oroszok kapcsán nem tudni, hányan utaztak harmadik országba.

Nagyobb számokról számolnak be az oroszok adatai: Kazbegi-Verhnyij Larsz az egyetlen működő vámellenőrzési pont a grúz-orosz (észak-oszét) határon, ahol Oroszország szerint több, mint 37 ezer jármű, és több mint 115 ezer embert haladt át, igaz mindkét irányt összesítve. Ez 23,3 százalékos növekedést jelent a mozgósítást megelőző héthez képest. A hivatalos adatok szerint még a mozgósítás előtt, márciustól augusztusig közel 800 ezer orosz érkezett Grúziába, habár ugyanezen adatok arról is beszámoltak, hogy nagy többségük már el is utazott.

Négy-öt nappal ezelőtt naponta 5-6 ezer orosz érkezett Grúziába. Mostanra ez a szám napi 10 ezerre nőtt

- mondta újságíróknak Vakhtang Gomelauri grúz belügyminiszter szeptember 27-én.

The national border of and . 14 years ago the invaded Georgia and occupied 20% of its territory. Today men are running to Georgia en masse to escape the to the Russian army. #Russia — BREAKING (NEWS:) September 24, 2022

Örményország esetén sincsenek pontos számok arról, hogy a mozgósítás óta hány orosz érkezett, a számuk a háború februári kezdete óta folyamatosan nő: az áprilisig tartó havi 25 ezerről szeptemberre több, mint 60 ezerre nőtt a határátlépők száma. Az ország migrációs szolgálatának vezetője szerint

A turistaszezonnak szeptemberben véget kellett volna érnie, de még mindig növekedést tapasztalunk.

Armen Ghazaryan azt is hozzátette, hogy ha a migrációs egyenleget nézi, akkor alig több mint 40 ezren maradtak, a többiek visszatértek anyaországuk területére.

Törökország, amely az oroszok számára is népszerű turisztikai célpont, a mozgósítás bejelentése óta az orosz érkezők és a repülőjáratok számának növekedéséről számolt be. A hivatalos adatok szerint idén augusztus végéig mintegy 3 millióan érkeztek Oroszországból Törökországba, 22 százalékkal többen, mint tavaly. Az oroszok továbbra is nagy számban érkeznek Antalyába. A tartomány kormányzója szerint naponta akár 19 ezer orosz is érkezik a mozgósítás óta, de ebben a nyers számadatban vannak turisták is.

Szeptember vége óta több ezer orosz állampolgár menekült Mongóliába is, ideiglenes tartózkodási lehetőséget keresve. A mongol bevándorlási hivatal jelentése szerint 6 268 orosz állampolgár lépett be Mongóliába az Altanbulag határkikötőn keresztül, szeptember 21. és 29. között. Kirgizisztán mintegy 22 ezer orosz állampolgár belépését regisztrálta ebben az időszakban.

Bezárkózó nyugat

A Frontex adatai szerint szeptember 19. és 25. között mintegy 66 ezer orosz állampolgár lépett be az Európai Unió területére, ami 30 százalékos növekedést jelent az azt megelőző héthez képest. A szeptember 26-án kezdődő héten már 53 ezerre csökkent a számuk, aminek fő oka a szigorúbb uniós vízumpolitika és a hadköteles korú férfiak távozásának megakadályozó orosz intézkedések. A Frontex szerint az EU-ba belépő oroszok többsége már rendelkezett tartózkodási engedéllyel vagy vízummal, mások pedig kettős állampolgársággal.

Az Oroszországgal 1300 kilométeres közös határon osztozó Finnország volt a fő érkezési pont az EU-ba. A finn adatok szerint szeptember 21. és október 5. között 59 975 orosz érkezett Finnországba a négy határátkelőn keresztül, sokan távoztak más európai országokba, míg 36 116 orosz hazautazott, ez duplája a megelőző heti adatoknak.

Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország még a hivatalos mozgósítás előtt, szeptember 19-én kezdte el visszautasítani azokat az oroszokat, akik az EU valamelyik schengeni tagállama által kiadott turistavízummal rendelkeznek. Finnország szeptember 30-án követte a példát.

Az oroszországi állampolgári kötelesség teljesítésének megtagadása vagy az erre irányuló vágy nem elegendő indok arra, hogy más országban menedékjogot kapjunk

- mondta Urmas Reinsalu észt külügyminiszter szeptember végén.

Így Norvégia Oroszországgal közös sarkvidéki határa az utolsó közvetlen útvonal Európába, amely nyitva áll az orosz schengeni vízummal rendelkező orosz állampolgárok előtt, bár Norvégia igazságügyi minisztere szeptember 30-án kijelentette, hogy szükség esetén ők is lezárják a határaikat.

Kisebb mértékben, de a közvetlen határral nem rendelkező európai uniós országok iránt is megnőtt az oroszok érdeklődése. A mozgósítás kezdete óta a poszt-szovjet ázsiai és fehéroroszországi német nagykövetségek megnövekedett érdeklődésről számolnak be a Németországba és az EU-ba utazni szándékozó orosz állampolgárok részéről.

Az eseti vizsgálat és az Oroszországból Németországba való utazás erősen korlátozott lehetőségei miatt feltételezzük, hogy csak néhány esetről van szó

- reagált a hírre a német belügyminisztérium szóvivője, hozzátéve, hogy ezek az esetek politikai menedékjog keretében kerülnek elbírálásra.

Hasonló nyilatkozatok érkeznek Franciaországból: egy francia miniszter szerint Franciaország is szelektálni fog abban a tekintetben, hogy kik maradhatnak az országban, figyelembe véve az adott személy helyzetét és a biztonsági kockázatot.

Biztosítani fogjuk, hogy a másként gondolkodó újságírók, a rezsim ellen harcoló emberek, művészek és diákok továbbra is idejöhessenek

- mondta Laurence Boone európai ügyekért felelős miniszter október 5-én.

Árnyalják azonban a képet a Frontex jelentésein alapuló Statista adatai. Eszerint a mozgósítást követő második héten, október 3.-9. között az orosz migráció ismét negatívba fordult, mintegy 5 ezerrel több orosz távozott, mint ahányan beléptek az Unió területére. Észtországban és Lettországban a háború kezdete óta több orosz tért haza, mint ahányan beléptek az országba, legalábbis a mozgósítást megelőző időszakig, utána ez a tendencia megfordult. Lengyelország továbbra is olyan ország maradt, ahonnan az év folyamán több orosz távozott, de a mozgósítást követő hetekben a be- és kiutazások majdnem kiegyenlítődtek.

A Frontex adatai alapján a háború kezdete óta a migrációs mérleg éppen csak pozitív irányú az Unióba, 37 ezer fővel nőtt az orosz populáció a tömbben, azonban ki kell emelni azt is, hogy az adatok tekintetében a mozgósítást követő első két hétben tendencia-változás látszott bekövetkezni. A határlezárások azonban keresztbe tehetnek az orosz állampolgárok menekülésének, így valószínüsíthető, hogy a menekülési irány még inkább az ázsiai országok irányába tolódik el a következő hetekben.

Most akkor van-e orosz exodus vagy nincs?

A rendelkezésre álló adatok alapján úgy tűnik, mindkét fél téved és mindkét félnek igaza is van, amikor a 260 ezer és a 700 ezer fős létszámot emlegeti.

Annyi biztosra vehető, hogy a mozgósítást követő két hétben legalább 400 ezer orosz állampolgár hagyta el Oroszországot.

Az országok közül egy jelentős útvonalról származó adatok azonban hiányoznak, ez pedig Törökország. Mindaddig, amig Ankara hatóságai nem nyilatkoznak arról, hogyan változott a nettó migrációjuk az orosz mozgósítás óta, addig csak magas hibahatárral tudunk dolgozni. A török részadatok alapján azonban kijelenthető, korántsem tűnik lehetetlennek a 700 ezer fős szám sem, és a későbbiekben akár be is bizonyosodhat, hogy a mozgósítás által kiváltott orosz exodus mértéke elérte, vagy akár meg is haladta ezt a számot.

Ezek a becslések azonban csak az emigrációra vonatkoznak, az országon belüli migrációt és bujkálást figyelmen kívül hagyják, ami akár ugyanannyi vagy több embert is érinthet. Olyanokat, akik pénzügyi, vagy bármi más okból kifolyólag nem kísérelhetik meg az anyaország elhagyását, ezért kénytelenek az otthoni bujdosást választani azért, hogy elkerüljék a részvételt az ország elnöke által indított invázióban.

Címlapkép forrása: Davit Kachkachishvili/Getty Images