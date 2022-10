Bemondta Minszk, hány orosz katona érkezik Fehéroroszországba

Megkezdődött az első csapatszállító vonatok érkezése Fehéroroszországba, a művelet több napig fog tartani. A teljes létszám valamivel kevesebb, mint 9000 fő lesz

- írta Twitteren Valerij Revenko, a belarusz védelmi minisztérium nemzetközi katonai együttműködési osztályának vezetője.

The first troop trains with Russian servicemen who are part of the RGF began to arrive in Belarus. The relocation will take several days. The total number will be a little less than 9 thousand people. More information will be provided at a briefing for military attachés {:url}