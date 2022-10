Felkavaró videó: hatalmas robbanások rázták meg Kijevet, folyamatosan csapódnak a városba a Sahed-drónok

A Krími hidat ért támadás és Szergej Szurovikin tábornok kinevezése után sokkal intenzívebben kezdték el támadni az oroszok az ukrán civil infrastruktúrát:

Ma reggel ismét Kijevben – úgy tűnik, a belvárosban -, csapódtak be iráni gyártmányú, Sahed-136-os kamikaze-drónok, melyeket az orosz haderő egyre nagyobb számban használ.

Pontosan egyelőre nem tudni, hogy mit céloztak, mit találtak el az oroszok, egyes hírek szerint egy vasútállomás térségében csaptak be a drónok, egy lakóépületbe.

Two loud explosions in a central district of Kyiv this morning, just as people prepare for work. Looks like a residential area near the train station has been hit. pic.twitter.com/kiSmFnMy1A