Félreérthető tweetet írt Elon Musk, mindenki találgatja, mire gondolt

Egy ukrán diplomata optimizmusának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy sikerül megszerezni a szükséges pénzt az Elon Musk milliárdos által finanszírozott műholdas hálózat további működéséhez, amely kulcsfontosságú harctéri és humanitárius kapcsolatokat biztosított az Oroszországgal vívott háborúban.

Ott van, működik. Hosszabb ideig kell működnie

- mondta a washingtoni ukrán nagykövet, Okszána Markarova.

A diplomata nem jelezte, hogy Musk beleegyezett-e abba, hogy továbbra is finanszírozza SpaceX nevű rakétacége Starlink internetszolgáltatását Ukrajnában, de elmondta, hogy az ország együttműködése a céggel kiváló volt.

Nagyon gyorsan megkaptuk a Starlinket Ukrajnában, egyes területeken ez az egyetlen kapcsolatunk a humanitárius segítségnyújtás érdekében

- mondta Markarova a CBS Face The Nation című műsorában.

És nagyon fontos, hogy ez továbbra is megmaradjon, és biztos vagyok benne, hogy ott is találunk megoldást

- fejezte ki reményét.

Pénteken magas rangú amerikai tisztviselők megerősítették, hogy

Musk felkérte a védelmi minisztériumot, hogy vegye át a Starlink Ukrajnában nyújtott szolgáltatásának finanszírozását.

A Starlink, amely több mint 2200 alacsonyan keringő műhold segítségével nyújt szélessávú internetszolgáltatást, már az orosz invázió eleje óta kulcsfontosságú a harctéri kommunikáció biztosításában az ukrán katonai erők számára.

Musk szombaton egy tweetben azt sugallta, hogy a SpaceX talán mégiscsak folytatja a Starlink finanszírozását, bár a hangnem és a megfogalmazás azt a lehetőséget is felvetette, hogy a Tesla vezérigazgatója csak szarkasztikusan fogalmazott - írja a Sky News.

A pokolba vele ... annak ellenére, hogy a Starlink még mindig veszteséges és más cégek milliárdokat kapnak az adófizetők pénzéből, mi továbbra is ingyen finanszírozzuk Ukrajnát

- írta a Twitteren Musk

The hell with it even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, well just keep funding Ukraine govt for free {:url}