Megint hatalmas botrány lehet a Jaszukuni-szentély miatt

A sintó vallásban szentként tisztelt örökzöld szakaki fát jelképező, páros "maszakakit" adományozott a háborúban elesett japán katonák emlékét őrző, vitatott megítélésű Jaszukuni-szentélynek hétfőn a japán miniszterelnök. Kína és a két Korea a 20. századi japán háborús agresszió szimbólumának tartja az egyébként 14, háborús főbűnös japán katona emlékét is őrző szentélyt.

Kisida Fumióhoz közel álló források azt mondták, a kormányfő vélhetően nem látogat el a 19. század közepe és 1945 között elesett, nagyjából 2,5 millió japán katona emlékét őrző szentélybe.

Macuno Hirokazu, a japán kormány főtitkára újságíróknak azt mondta, Kisida "magánszemélyként" küldött felajánlást a szentélynek.

A szentélyt pénteken személyesen is felkereste Nisimura Jaszutosi gazdasági, kereskedelmi és ipari miniszter, hétfőn Takaicsi Szanei, a gazdasági biztonságért felelős tárca vezetője is tiszteletét tette ott, kedden pedig várhatóan egy pártközi munkacsoport is ellátogat a Jaszukuniba.

Azóta, hogy a júliusban meggyilkolt Abe Sinzó, akkori japán kormányfő 2013-ban nemzetközi botrányt okozott a szentélyben tett látogatásával, hivatalban lévő japán vezetők nem keresték fel személyesen a Jaszukuni-szentélyt.

Kína és a két Korea a 20. századi japán háborús agresszió szimbólumának tartja az egyébként 14, háborús főbűnös japán katona emlékét is őrző Jaszukuni-szentélyt, Abe látogatása ellen pedig az Egyesült Államok is tiltakozását fejezte ki.

Habár a japán kormány elismeri az állam háborús bűneit, és több alkalommal bocsánatot kért a környező országoknak okozott szenvedésekért, Kína és Dél-Korea nem tartja elégségesnek és őszintének a szigetország megbánását, és minden évben hevesen tiltakozik a szentélybe tett látogatások miatt.

Címlapkép: Japán nacionalista csoport gyűlése a Jaszukuni-szentélynél, 2017-ben. Fotó: Richard Atrero de Guzman/NurPhoto via Getty Images