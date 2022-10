Ritka felvétel: gabonaköröket rajzol a mezőn a kilőtt orosz tank

A Ukraine Weapons Tracker nevű Twitter-oldalon közzé tett felvételen egy ukrán támadás következtében megsérült orosz T-80BV harckocsi látható, amelyet a személyzete már nem tud irányítani, vagy mert megsérültek, vagy mert már meghaltak.

: A Russian T-80BV tank was hit by Ukrainian fire, losing a track and with the crew killed/wounded- but the engine was still running, leading to a never ending collection of circles. #Ukraine