Ciki videó: kritikus pillanatban derült ki, hogy a szupermodern orosz fegyver nem működik

Az alábbi videó néhány órája került fel Twitterre, állítólag az ukrán 30-as számú gépesített gyalogsági dandár készítette – az ő logójuk látható a videón is. Egy drónt láthatunk rajta, amint egy orosz gyalogsági alakulat pozíciója fölé röpül. Az oroszok észlelik a drónt és elővesznek egy modern drónelhárító kézifegyvert, aztán ráirányítják az ukrán robotgépre.

A fegyver villog egy kicsit, aztán nem történik semmi. A drón továbbra is röpképes marad, a drónelhárító eszköz láthatólag teljesen hatástalan ellene. Ezután valami robban a szárazföldön (talán egy aknagránát vagy egy tüzérségi csapás), az orosz katonák pedig menekülőre fogják. Egyikük láthatólag könnyebben megsérül a robbanás következtében.

A felvételen vélhetően nem orosz reguláris erők láthatók, hanem talán Wagner-zsoldosok vagy valamilyen milícia, egyenruhájukból legalábbis erre lehet következtetni.

The Russian anti-drone gun turned out to be useless. 30th mechanized brigade controls the movement of Russian infantry pic.twitter.com/eRqU9ang6g