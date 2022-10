Látványos hadgyakorlatba kezdett a közel-keleti hatalom a világ egyik legforróbb konfliktuszónájában

Az október 17-én kezdődő háromnapos hadgyakorlat célja valószínűleg az, hogy

elrettentse Azerbajdzsánt, amely állítólag izraeli titkosügynököknek ad helyet az országban.

Az iráni Forradalmi Gárda a hadgyakorlatot arra használja, hogy demonstrálja: képes megtámadni Azerbajdzsánt és azeri célpontokra csapást mérni azeri területen.

A hadgyakorlatra rakétákat, tüzérséget, tankokat és helikoptereket is fölvonultatnak.

A Forradalmi Gárda bejelentette, első alkalommal hidat is vernek az Azerbajdzsánt Irántól elválasztó folyón. Az iráni csapatok a Fateh-360 nevű rövid hatótávolságú rakétát is tesztelik, melynek hatósugara 120 kilométeres.

Iran accumulating a massive amount of military force near the Azerbaijani border for a large-scale military exercise with the involvement of ballistic missiles, MLRS, UAVs, aviation, artillery, pontoon bridges and over a thousand heavy military vehicles (IFVs, tanks and more). pic.twitter.com/5nsDFoYKLY