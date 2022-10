Videó: támadnak az orosz drónok, Kalasnyikov-lövedékek terítik be Kijev egét

Tegnap hajnalban ismét számos Sahed-136-os kamikaze-drónnal támadta Oroszország Kijevet, Ukrajna fővárosát, a városban a rendőrség és a területvédelmi erők kézifegyverekkel próbálták lelőni a robotrepülőket.

Néhány órája újabb felvétel került fel az internetre, amely tegnap éjjel, vagy ma hajnalban készült: jól látszik rajta a kézifegyverek össztüze, mellyel az ukránok várják a Kijevet támadó drónokat. Azt nem tudni, sikerült-e eltalálni az UAV-ket akár egyetlen lövedékkel is.

️️Must watch.Ukrainians attempt to take down Russian Kamikaze drones over Kyiv tonight. pic.twitter.com/ZG8SyMq77s