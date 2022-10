Zelenszkij: Ukrajna erőműveinek 30%-a megsemmisült, egyes régiók sötétbe borultak

Egy másfél perces videó kíséretében rövid üzenetet tett közzé Twitter-fiókján Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A politikus arról ír, hogy az oroszok energia-ellátási infrastruktúrát célzó támadásainak következtében az ukrán erőművek 30%-a megsemmisült, emiatt pedig „masszív sötétség” van az ország egyes részeiben.

Többé nincs tér tárgyalni a Putyin-rezsimmel

– írja az ukrán elnök.

A csatolt videóban Oroszország Ukrajnát célzó rakétatámadásai láthatók, annak kíséretében, hogy Putyin elnök, illetve az orosz védelmi minisztérium szóvivője elismerik, hogy szándékosan támadják Ukrajna áramellátását.

A videóban Volodimir Zelenszkij elnök terrorállamnak minősíti Oroszországot, melyet „meg kell büntetni,” és le kell győzni. A videó egy üzenettel zárul, mely szerint Oroszországgal „csak legyőzése után lehet tárgyalni.”

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraines power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media