Elkezdték használni az ukránok az IRIS-T SLM-rendszert

A napokban kapták meg az ukránok az első IRIS-T SLM légvédelmi rakétarendszert Németországtól; Berlin azután gyorsította fel a szállítás ütemét, hogy Kijev ismét heves orosz rakétatámadás alá került.

A légvédelmi rendszert az ukránok már ki is helyezték és elkezdték használni orosz légi célpontok ellen, ennek bizonyítéka egy Kijev külvárosában lezuhant IRIS-T rakéta maradványa.

