Menesztették Jason Steint, Liz Truss brit miniszterelnök egyik kulcsfontosságú tanácsdóját, amiért obszcén szavakkal illette Truss párttársait – írja a Guardian.

Stein pozícióját azért függesztették fel, mert egyebek mellett „szardarabnak” nevezte Sajid Javidot, Truss legerősebb párton belüli kihívóját.

Stein ellen a Konzervatív Párt hivatalos vizsgálatot is indított.

Liz Truss a történelem egyik legnépszerűtlenebb brit miniszterelnöke, a napokban lemondott pénzügyminisztere és belügyminisztere is. Truss alig másfél hónapja tölti be a miniszterelnöki pozíciót.

Címlapkép: US Department of State via Commons