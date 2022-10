Műholdfelvételeken látszik, ahogyan készülnek az oroszok a kulcsfontosságú város védelmére

A műholdfelvételeken jól látszódik, hogy a pontonhidat közvetlenül az ukrán tüzérség által korábban használhatatlanná tett Antonovszkij híd déli tövében húzták fel, így az utóbbi kis mértékben képes fedezéket nyújtani az ideiglenes építménynek.

Looks like the Russians finished creating a barge bridge over the near in the past 24 hours. Imagery from Oct 18 show a barge pushing the last parts into place at 0814 UTC. This allows Russia to resupply faster or to evacuate quickly. It's also an easy target. #Dnipro