Egy egész térséget lángba boríthat két ország titkos kapcsolata – Szövevényes politikai játszma hozhatja el a következő nagy háborút?

Irán háromnapos hadgyakorlatot tartott az Azerbajdzsánnal közös határa közelében. Bár Teherán hangsúlyozta, hogy csak rutinműveletről van szó, az esemény mögött nagyon szövevényes geopolitikai játszma sejlik föl, melyben része van az Azerbajdzsán és Örményország Hegyi-Karabah miatti évtizedes konfliktusának, Izrael és Irán halálos ellenségeskedésének és nem utolsósorban egy jobbára titkos kapcsolatnak Izrael és Azerbajdzsán között. Igazán veszélyes lőporos hordó körvonalai rajzolódnak ki a Dél-Kaukázus és a Közel-Kelet térségében, ami a régió lángra lobbanásával is fenyegethet.

Háromnapos hadgyakorlatot tartott Irán az azeri határ közelében

Október 17-én Irán háromnapos hadgyakorlatot kezdett északnyugati szomszédjával, Azerbajdzsánnal közös határánál. Ahogy a Critical Threats Project (CTP) és az Institute for the Study of War (ISW) közös, az iráni helyzetről szóló napi jelentésében írta, a hadgyakorlat célja valószínűleg az volt, hogy

ELRETTENTSE AZERBAJDZSÁNT, AMELY ÁLLÍTÓLAG IZRAELI TITKOSÜGYNÖKÖKNEK AD HELYET AZ ORSZÁGBAN.

Az iráni Forradalmi Gárda a hadgyakorlatot arra használhatta, hogy demonstrálja: képes megtámadni Azerbajdzsánt és azeri célpontokra csapást mérni azeri területen.

Iran accumulating a massive amount of military force near the Azerbaijani border for a large-scale military exercise with the involvement of ballistic missiles, MLRS, UAVs, aviation, artillery, pontoon bridges and over a thousand heavy military vehicles (IFVs, tanks and more). pic.twitter.com/5nsDFoYKLY — CaucasusWarReport (@Caucasuswar) October 18, 2022

A hadgyakorlatra rakétákat, tüzérséget, tankokat és helikoptereket is fölvonultattak, ezenkívül hidat építettek a két országot elválasztó Araksz folyóra, a Forradalmi Gárda páncélozott és műszaki egységei pedig átkeltek rajta. Úgy tűnik, az iráni haderő azeri területre nem merészkedett be, ugyanis az Araksz nem teljesen fedi az Irán és Azerbajdzsán közötti törvényes határt, a folyónak több olyan szakasza is van, amelynek mindkét partja Iránhoz tartozik, így erre nem volt szükség.

Iráni tisztviselők és az állami média azt állítja, hogy Izrael Azerbajdzsánt titkosszolgálati bázisnak használja, hogy tüntetésekre bujtson föl.

Hosszein Szalami, a Forradalmi Gárda vezetője, aki szintén részt vett a hadgyakorlaton, korábban azzal vádolta Izraelt, hogy az Irántól északra található országokban, többek között Azerbajdzsánban tevékenykedik.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 10. 18. Látványos hadgyakorlatba kezdett a közel-keleti hatalom a világ egyik legforróbb konfliktuszónájában

Háttér I.: a hegyi-karabahi konfliktus

Az iráni hadgyakorlat nem az első ilyen az azerbajdzsáni határ közelében, de most nem sokkal azután került rá sor, hogy újra fegyveres konfliktus tört ki Azerbajdzsán és Örményország között, amelyek már több évtizedes küzdelmet vívnak egymással a hivatalosan Azerbajdzsánhoz tartozó, de főleg örmények lakta Hegyi-Karabah tartományért.

Hegyi-Karabahért legutóbb 2020 őszén zajlott pusztító háború a két ország között, amely azeri győzelemmel és orosz fegyverszüneti közvetítéssel ért véget. A fegyverszünet értelmében Azerbajdzsán az elfoglalt hegyi-karabahi területek nagy részét megtarthatta, továbbá 2000 orosz békefenntartó ment a térségbe öt évre szóló mandátummal.

Azonban úgy tűnik, az idén szeptemberben Ukrajnában az ukrán ellentámadás során elszenvedett orosz kudarcok felborították a status quót. A szeptember 12-én néhány napra újra felhevülő konfliktus sokak szerint azt mutatta meg, hogy Oroszország már képtelen garantálni a törékeny békét a dél-kaukázusi térségben, ezt pedig a mostani konfliktus vélt elindítója, Azerbajdzsán arra használhatta föl, hogy ismét megkíséreljen pontot tenni a hegyi-karabahi ügy végére.

Azonban a jelenlegi status quo fölborulása sokaknak nem érdeke. Nem érdeke természetesen Oroszországnak, amelynek jelentős presztízsveszteséget jelent, hogy megszegték az általa biztosított fegyverszünetet, és amelynek Örményország hivatalosan katonai szövetségese a Moszkva vezette Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetén (KBSZSZ) belül. De nem érdeke az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak sem, amelyeknek nem hiányzik az ukrajnai mellett még egy súlyos háború a volt Szovjetunió európai perifériáján.

Irán délről mind Örményországgal, mind Azerbajdzsánnal határos. Mivel Azerbajdzsán jó kapcsolatokat ápol Irán ősellenségével, Izraellel, ráadásul a gyanú szerint az izraeli hírszerzés jelen van Azerbajdzsánban,

Teherán számára létfontosságú, hogy északnyugati szomszédja ne erősödjön meg, és főleg ne váltsa valóra azon tervét, hogy szárazföldi folyosót létesít a nahicseváni exklávéja felé,

amelyet Örményország választ el az ország nagyobbik részétől – ez lenne az úgynevezett Zangezur-folyosó. Ha ez a folyosó kiépülne, ez az Örményországon keresztül Oroszországba és Európába vezető szárazföldi utakat elzárná Irán elől, és az azeri–iráni határ lényegében kiterjedne a mostani örmény–iráni határra is.

A Zangezur-folyosó terve. Huriyyet TV / Wikimedia Commons

Mikor szeptember közepén kiújultak az Azerbajdzsán és Örményország közötti harcok, Irán rögtön kijelentette, nem fogad el semmilyen határváltoztatást a két ország között. Október 14-én a kazahsztáni Asztanában találkozott egymással Ebrahim Raiszi iráni és Ilham Alijev azeri elnök, ahol Raiszi felajánlotta Alijevnek, hogy Irán minden képességét beveti, hogy megoldja az Örményország és Azerbajdzsán közötti vitát, egyben felhívta a figyelmet, hogy Teherán számára elfogadhatatlan bármiféle határváltozás a térségben.

Iráni szemszögből a térség történelmi és geopolitikai határainak bármilyen megváltoztatását, valamint Irán és Örményország tranzitstátuszának bármilyen megváltoztatását elutasítjuk

– mondta Raiszi.

Alijev a megbeszélés során egyébként Örményországot vádolta provokációval a szeptember közepi összecsapások kapcsán.

Ilham Alijev azeri és Ebrahim Raiszi iráni elnök találkozója a türkmenisztáni Asgabatban 2021. november 28-án. Presidency of Iran/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Az iráni elnök kiemelte azt is, Irán ellenez bármiféle külföldi katonai jelenlétet a kaukázusi régióban. Ez nemcsak Alijev, hanem az Európai Unió felé is figyelmeztetés volt. Október 7-én ugyanis Emmanuel Macron francia elnök és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke Prágában találkozott Alijevvel, illetve Örményország miniszterelnökével, Nikol Pasinjával, ahol megállapodtak abban, hogy az EU legfeljebb két hónapra civil missziót küld a két ország közös határára. Iránnak azonban ez is sok, ezért hangsúlyozta Raiszi nemtetszését az azeri elnök felé. Később más iráni tisztviselők nyíltan ki is mondták, hogy bármiféle amerikai vagy európai jelenlétet komoly fenyegetésnek értékelnek a régió békéjére és biztonságára nézve.

Thread: Current ongoing IRGC exercises in the Aras region (Northwest of the country) pic.twitter.com/MD3DQQ3t0o — Iran (Defense|نیروهای) October 17, 2022

Kapcsolódó cikkünk 2022. 10. 14. Macron kihúzta a gyufát Putyinnál és Azerbajdzsánnál is

Háttér II.: Titkolt azeri–izraeli kapcsolat

Az Izrael és Azerbajdzsán közötti kapcsolatok jelentősek, habár egyik fél sem veri nagy dobra, milyen mély együttműködés áll fenn a két ország között. Egy 2009-ben a WikiLeaks által kiszivárogtatott amerikai diplomáciai iratból kiderült, hogy Alijev elnök a két ország kapcsolatát egy jéghegyhez hasonlította:

kilenctizede a felszín alatt van.

Azerbajdzsán lakosságának kétharmada síita (ahogy Irán lakosságának többsége is), majdnem egyharmada szunnita muszlim, így érthető, hogy az iszlám világ egy jelentős részében el sem ismert zsidó állammal Baku titkolja jó viszonyát. A kaukázusi országban egyébként 30 ezres zsidó diaszpóra él, háborítatlanul. Míg Izrael 1993-ban nagykövetséget nyitott Bakuban, Azerbajdzsánnak nem működik hivatalos diplomáciai képviselete a zsidó államban.

Irán azt feltételezi, hogy Azerbajdzsán bázisul szolgál az izraeli hírszerzés számára, ahonnan ez könnyebben meg tudja figyelni a szomszédos Iránt, emellett Teherán félelme az, hogy izraeli titkosügynökök a határon átkelve tüntetéseket szíthatnak az országban.

Csak az elmúlt napokban – az azeri határ közelében tartott hadgyakorlatot megelőzően – több figyelmeztetés is érkezett Teherán részéről, hogy nem tűrik az általuk többnyire „cionista rezsim” névvel illetett zsidó állam jelenlétét szomszédságukban. Brig Gen Ali Akbar Purdzsamsidian, az iráni Forradalmi Gárda szárazföldi erőinek parancsnokhelyettese például azt mondta, az azerbajdzsáni izraeli jelenlét komoly fenyegetést jelent az egész kaukázusi régióra.

Tensions boiling as Iranian armoured vehicles crossed over a pontoon bridge on the Aras river separating Iran from Azerbaijan during a large-scale military exercise. No border violation occurred as the area that was crossed over is in Iranian territory. Clear show of force. pic.twitter.com/Q4moQNxkqk — CaucasusWarReport (@Caucasuswar) October 19, 2022

Alijev elnök többször is „alaptalan vádaknak” nevezte azokat az iráni feltételezéseket, hogy Izrael egyfajta titkosszolgálati bázisnak használná Azerbajdzsánt. Tény azonban, hogy a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok igen szorosak, és ebben döntő hányadot tesz ki a fegyverszállítás. A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) adatai szerint a 2011 és 2020 közötti időszakban Azerbajdzsán fő fegyverimportjának 27 százaléka származott Izraelből. A 2016 és 2020 közötti időszakban pedig Izrael az azerbajdzsáni fő fegyverimport 69 százalékáért felelt, ami megfelelt ugyanezen időszak izraeli fegyverexportja 17 százalékának.

Az utóbbi években tehát Izrael Azerbajdzsán első számú fegyverszállítójává vált.

Izraeli fegyvereket a 2020-as hegyi-karabahi háborúban is bevetett Baku. Eközben Izrael az azeri olaj egyik legnagyobb importőrévé vált, a zsidó állam már olajszükségletének 40 százalékát Azerbajdzsánból fedezi.

A Breaking Defense című katonai lapnak nemrég magukat meg nem nevező izraeli védelmi források nyilatkoztak szűkszavúan a zsidó állam és Azerbajdzsán kapcsolatáról. Az egyik forrás csak annyit mondott,

ez nagyon érzékeny kérdés, jobb hallgatni róla.

A másik pedig azt mondta, a két ország közötti kapcsolat

a legmagasabb szintű.

Azonban a fegyverszállításoknál és a vélt titkosszolgálati jelenlétnél több is lehet Izrael és Azerbajdzsán között – erre a Foreign Policy egy 2012-es cikke világított rá. A lapnak az akkor még Barack Obama elnök vezette amerikai adminisztráció több vezető tisztviselője is azt mondta, Izrael hozzáférést kaphatott azeri légibázisokhoz Irán határai közelében.

Az izraeliek vettek egy repülőteret, és ezt úgy hívják, hogy Azerbajdzsán

– mondta egyikük. Az Obama-féle vezetés aggodalommal figyelte Izrael törekvéseit, attól tartva, hogy háború törhet ki Iránnal. A négy, szovjet gyártmányú repülőteret ugyanis az amerikai tisztviselők szerint Izrael arra használhatná, hogy onnan légitámadásokat intézzen Irán ellen.

Izrael számára döntő fontosságú, hogy Irán ne gyárthasson atomfegyvert, miközben az Obama által elkezdett atomalkut is ellenezte, ami segítene Teheránnak kitörni nemzetközi elszigeteltségéből. Az atomalku-tárgyalásokat Donald Trump aztán elnöksége alatt – Tel-Aviv örömére – felrúgta, hogy aztán Joe Biden hatalomra kerülésével újra elkezdődjenek a megbeszélések. Ezek azonban mindeddig eredménytelenek voltak, és feltehetően azok is maradnak, főleg, hogy Irán az utóbbi időben valószínűleg jelentős drónszállítmányokkal támogatja Oroszország Ukrajna elleni háborúját.

Izrael akár arra is készülhet – amennyiben arra utaló jeleket lát, hogy Irán atomfegyvert akar előállítani –, hogy légicsapásokkal megakadályozza ezt. Iráni atomtudósok ellen rendszeresek a feltehetően a Moszad által elkövetett merényletek. Legutóbb 2020-ban követtek el merényletet az iráni atomprogram vezetője, Mohszen Farizadeh ellen. De volt arra is példa, hogy légicsapással akadályozzák meg atomfegyver létrehozását, igaz, nem Irán, hanem Szaddám Huszein Irakja esetén. Az 1981. június 7-én lezajlott „Opera” hadműveletben Izrael F–16-os vadászgépekkel mért csapást egy Bagdadhoz közeli atomreaktor ellen, tartva attól, hogy az iraki diktátor atomfegyvert akar előállítani.

Bagdad azonban jóval közelebb van Izraelhez, mint Irán, így az izraeli vadászgépeknek meg kellene küzdeniük az üzemanyag korlátozott mennyiségével, ha Izraelből oda és vissza repülnének.

Itt jön a képbe az Iránnal szomszédos Azerbajdzsán, amelynek repülőtereire könnyen leszállhatnának és ott megtankolhatnának az izraeli gépek.

Bár az Obama-kormányzat tisztviselői tartottak attól, hogy Izrael és Azerbajdzsán Irán-ellenes titkos szövetsége háborút robbant ki a térségben, ez szerencsére a mai napig nem következett be. A mostani iráni hadgyakorlat is azt mutatja azonban, hogy valós veszély egy fegyveres konfliktus kitörése. Az Azerbajdzsán és Örményország közötti konfliktus ma is a világ egyik legvészesebb konfliktuszónája, és ha újabb nagy háború törne ki a két ország között, amelybe esetleg Irán is beavatkozna, az beláthatatlan folyamatokat indítana el a Közel-Keleten és a Kaukázus térségében. A hegyi-karabahi konfliktus megfejelve Izrael és Irán halálos ellenségeskedésével rendkívül robbanásveszélyes gyúelegyet képezne.

Címlapkép: A hadsereg napja Iránban 2022. április 18-án. Presidency of Iran/Handout/Anadolu Agency via Getty Images