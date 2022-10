Itt az első induló: Penny Mordaunt ismét a miniszterelnöki székre hajt

Bátorított a kollégák támogatása, akik új kezdetet, egységes pártot és a nemzeti érdekek szerinti vezetést akarnak. Azért indulok, hogy a Konzervatív Párt vezetője és az Önök miniszterelnöke legyek - hogy egyesítsük országunkat, teljesítsük ígéreteinket és megnyerjük a következő parlamenti választást

- tette meg bejelentését Penny Mordaunt.

Ive been encouraged by support from colleagues who want a fresh start, a united party and leadership in the national interest.Im running to be the leader of the Conservative Party and your Prime Minister - to unite our country, deliver our pledges and win the next GE. #PM4PM