Putyin meglátogatta a frontra induló katonákat és lőtt egy Dragunovval

Több orosz médiaforrás is különféle videókat közölt arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szergej Sojgu védelmi miniszter meglátogatott egy katonai alakulatot, amely hamarosan a „különleges műveleti zónába,” vagyis Ukrajnába indul. Az orosz elnöknek megmutatták a katonák felszerelésüket, fegyverzetüket: láthatólag minden rendben volt, Putyin elégedett azzal, hogy katonái korszerű és ütőképes eszközökkel vannak felszerelve.

A rare sighting these days: Putin and defense minister Sergei Shoigu touring a training base in the Ryazan region together. Looks impressive but few soldiers are actually equipped like that. pic.twitter.com/AIQKdLJiIk