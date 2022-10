Herszont evakuálják az oroszok

Dmitrij Medvegyev mindig is fontos pozíciót töltött be az orosz politikai életben, 2008 és 2012 között az ország elnöke, később miniszterelnöke volt, jelenleg az orosz Nemzetbiztonsági Tanács alelnöke. Elnökségét Vlagyimir Putyin iránti elkötelezett hűségének köszönheti, ugyanis amikor Putyinnak nem engedte az alkotmány, hogy továbbra is elnök maradhasson, akkor az átmeneti időben Medvegyevet emelte fel a miniszterelnöki tisztségből az elnökibe. Szövetségük azóta is megkérdőjelezhetetlen, ezért is érdemes odafigyelni azokra a sokszor rendkívül szélsőségesnek ható nyilatkozatokra és fenyegetésekre, amelyeket Medvegyev tesz Oroszország ellenfeleinek elrettentése érdekében.

