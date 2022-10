Műholdfelvételek bizonyítják: gigantikus védvonalakat építenek az oroszok az elfoglalt megyékben

A „Prigozsin-vonal” és „Putyin-vonal” névvel is illetett védvonalakat az oroszok 200 kilométer hosszúra tervezik, ebből közel 2 kilométer épült meg – írja a Kyiv Independent. A lap hozzáteszi: egyelőre nincs nyoma további munkálatoknak, a Hirszke térségében készülő védvonal egyelőre könnyen megkerülhető.

A Maxar közzétette a védvonalakról készült felvételt:

MAXAR published satellite imagery of Russian Wagner defensive line in Donbas. The length of the line is now ~1,6km out of ~200km planed pic.twitter.com/3rClhl8E2b