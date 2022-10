Elit amerikai egység parancsnoka Romániában: "készen állunk megvédeni a NATO-t"

Az amerikai hadsereg 101. légideszant hadosztályát közel 80 év óta először vezényelték Európába a NATO és Oroszország egymásnak feszülés miatt. A "Screaming Eagles" (Sikító Sasok) becenévre hallgató gyalogos egységet arra képezték ki, hogy órákon belül bevethetőek legyenek bárhol a világon.

Az orosz csapatok több mint hét hónapja próbálnak a Fekete-tenger partja mentén a Herszon régióba előrenyomulni, azzal a céllal, hogy elfoglalják a kulcsfontosságú ukrán kikötővárosokat, Mykolaivot és Odesszát. Céljuk, hogy elvágják az ukránok hozzáférését a tengerhez.

Ez a fenyegetés, ilyen közel a NATO romániai területéhez, az oka annak, hogy Amerika egyik elit légi támadó hadosztályát küldték oda, némi nehéz felszereléssel együtt. "Készen állunk megvédeni a NATO minden egyes centiméterét" - nyilatkozta John Lubas dandártábornok, az egység helyettes parancsnoka a CBS Newsnak. Az egység egy olyan területre érkezett, a Fekete-tenger romániai partvidékére, ahol a román és az amerikai csapatok közös gyakorlatokat tartottak.

Az amerikai és a román csapatok közös gyakorlatának a célja az volt, hogy rekonstruálja azokat a harcokat, amelyeket az ukrán erők nap mint nap vívnak az orosz csapatok ellen a határ túloldalán. A hadgyakorlattal, ilyen közel a határhoz, egyértelmű üzenetet akarnak küldeni Oroszországnak és Amerika NATO-szövetségeseinek, hogy az amerikai hadsereg jelen van. Összesen mintegy 4700 katonát vezényeltek a 101. légideszant alakulat Kentucky állambeli Fort Campbellben fekvő bázisáról a NATO keleti szárnyának megerősítésére.

A "Screaming Eagle" parancsnokai többször is kihangsúlyozták a CBS Newsnak, hogy akár "ma is készen állnának a harcra", és bár azért vannak ott, hogy megvédjék a NATO területét, ha a harcok eszkalálódnak, vagy bármilyen támadás éri a NATO-t, arra is felkészültek, hogy átlépjék a határt Ukrajnába.

