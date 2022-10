"Még a méhkaptárakat is aláaknázták az oroszok" - Ukrán miniszterhelyettes adott rendkívüli interjút a Portfolio-nak

Az ukrán kommunikációs és területfejlesztésért felelős minisztérium miniszterhelyettese, Ihor Korhovij Kassán az Európai Unió Duna Régió Stratégiája (EUSDR) a 11. éves fórumán adott interjút a Portfolionak, amelyben Kárpátalja helyzete, az oroszoktól visszaszerzett területeken az élet nehézségei, az ukrán költségvetési hiány és Ukrajna stratégiai exportágazatainak a helyzete is szóba került.

Portfolio: Milyen nehézségekkel kell megbirkóznia Kárpátaljának a jelenlegi helyzetben?

Ihor Korhovij: Mindenekelőtt a menekültek és a humanitárius helyzet jelent nehézséget. Ugyanakkor a közelmúltban az oroszok által az ukrán civil lakosság és városok ellen indított terrortámadások és az infrastruktúra folyamatos bombázása miatt Kárpátalja lakossága a villamosenergia hiányával is meg kell, hogy küzdjön mostanában.

Mennyire nehéz újraindítani az életet az oroszoktól visszaszerzett területeken?

Nagyon nehéz. Először is, fizikailag is nehéz hozzáférni a szóban forgó területekhez. Az első lépés az aknamentesítés volt, ami egy hosszú ideig tartó és komplikált folyamat. Utána fel kell mérni a károkat a megrongálódott épületekben és egészében is. Ehhez kapcsolódik az alapvető szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra - úgy mint iskolák, óvodák, kórházak stb. - épületeinek a renoválása is. Ez nagyon sokba fog kerülni, és egy nagyon összetett probléma egészében, aminek a megoldása hosszú ideig eltarthat.

Az aknamentesítés kapcsán a hírek alapján úgy tűnhet, hogy amikor az oroszok kivonulnak a korábban általuk ellenőrzött ukrán területekről, nem aknázzák alá az épületeket, tankokat, vagy lőszerkészleteket, így elsősorban aknamezők jelenthetnek problémát. Milyen szinten állja meg a helyét ez a nézőpont?

Ez olyan mint, amikor filmek alapján képzelik el az emberek a helyzetet.

A valóságban ezek a terroristák mindenhová aknákat és robbanószerkezeteket helyeznek el: az elesett katonák holtteste alá, vagy akár még gyerekjátékokba is.

A békés civil lakosság házai is tele vannak ezekkel a robbanószerkezetekkel. Volt egy egészen érdekes eset is, ami, ha jól emlékszem, akkor a kijevi, vagy valamelyik májusban felszabadított régióban történt; az egyik visszatérő lakos például a méhkaptárában talált egy elrejtett robbanószerkezetet. Ezek az etika és morál nélküli emberek, egész egyszerűen terroristák.

Hogyan lehet jellemezni Ukrajnában a keletkezett károkat, milyen léptékről beszélhetünk, mennyi ideig tarthat a károk kijavítása, már ha egyáltalán kijavíthatóak?

A probléma léptékét jól jelzi, hogy az Ukrajna, a Világbank és az Európai Bizottság által, az utóbbiak metodológiáját követve összeállított Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA) kárfelmérési jelentés alapján 2022. június elsején a teljes kár összege 97 milliárd USD volt, de el lehet képzelni, hogy ez azóta csak emelkedett.

Ahhoz, hogy a június elsejei jelentésben foglalt károkat az "építsük vissza jobban" elve alapján helyre tudjuk hozni, nagyjából 350 milliárd USD kellhet.

Zelenszkij elnök korábban szenvedélyesen üzent az oroszoknak, hogy ha nem lesz víz, gáz, villany, élelmiszer, az ukránok akkor is a szabadságot választják az orosz megszállás helyett. A jelenlegi rakétatámadások és áramkimaradások mellett, a tél közeledtével, hogyan látja a lakosság általános hozzáállását ehhez a kérdéshez?

A lakosság szilárdan tartja magát, amennyire csak lehetséges. Csak az elnök úr szavait tudom ismételni: sokkal jobb villamosenergia és fűtés nélkül élni, mint orosz megszállás alatt.

Az újraindult gabonaexport jelentősebb bevételekhez segítheti hozzá Ukrajnát, de az ezt biztosító megállapodás hamarosan véget érhet. Az ukrán költségvetés havi szinten nézve is jelentős deficitben van. Az EU és az USA anyagi támogatásban részesíti Ukrajnát, mindezekkel együtt, hogy néz ki most a havi költségvetési hiány?

Ahogy mondja, a havi költségvetésünkben jelenleg jelentős hiány van. A támogatóink ennek egy részét vissza nem térítendő támogatásokkal, kölcsönökkel, valamint egyéb pénzügyi segítségnyújtással fedezik. Mindezekkel együtt, ha nem is a teljes hiányt, de egy részét tudjunk kezelni. Ezzel egyidejűleg a gabonaexport is valamennyi bevételt jelent a költségvetés számára. De az acélexport, amely korábban jelentős bevételi forrás volt, most például éppen nem működik, ami jelentős extra bevételkiesést okoz.

Mindazonáltal minden partnerünk biztosított minket arról, hogy támogatnak minket, amíg szükség van rá.

Az acél kizárólag a Donbaszból érkezett, és ez okozza az export problémáit, vagy vannak más régiók is, amelyek érintettek benne?

A probléma jelenleg alapvetően más régiókat is érint.

A Donbaszból és a közép-ukrajnai dnyipropetrovszki régióban található Krivij Rih környékéről származó exportra szánt acél nagyon jelentős része a mariupoli kikötőben lett hajóra rakodva,

Mariupol azonban jelenleg sajnos meg van szállva. Az acélt jelentős részben hajókon keresztül exportáltuk, és a gabonaexport-egyezmény jelenleg sajnos csak a gabonára vonatkozóan teszi lehetővé a szabad exportot a Fekete-tengeren keresztül. Ezen felül az is hozzátartozik az acélexport leállásához, hogy azok a városok, ahol acélgyárak vannak, folyamatos orosz tüzérségi tűz alatt állnak. Az oroszok megpróbálják tönkretenni az ukrán ipart, gazdaságot és az ország teljes áramhálózatát is.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 10. 21. Kiderült, mi történt az eredetileg az oroszoknak szánt uniós pénzekkel

Címlapkép: EUSDR