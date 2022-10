Oroszok által ellenőrzött területen lépett aknára az egyik legismertebb orosz háborús propagandista

Pegov az orosz-grúz háború óta több hírügynökségnél is dolgozott, Ukrajnában már 2014-ben is megfordult. A rendelkezésre álló információk szerint a tudósító nem sokkal azt követően lépett rá egy aknára, hogy interjút készített Denisz Pusilinnel, a „Donyecki népköztársaság” elnökével.

A lent látható videó egyes pillanatai felkavaróak lehetnek!

One of Russias most famous war propagandists War Gonzo, who has served as correspondent from the frontlines for years, stepped on a Russian mine in the Donetsk region today after meeting the President of the so-called Donetsk Peoples Republic. pic.twitter.com/nDindaZHl6