Videó: tragédiába fulladt az ukrán páncélosok támadása

Miután Harkiv megyéből gyakorlatilag teljesen kitolták az oroszokat az ukrán csapatok, átfogó támadás indult Luhanszk megye északnyugati és Donyec megye északi része ellen.

A leghevesebb harcok talán most Szvatove térségében zajlanak, valószínűleg ott is készült az alábbi videó, melyen egy ukrán páncélos-menetoszlop látható.

Ukrainian assault in the East goes terribly wrong.Sisu XA-180, BMD-2(?) and M113 get destroyed / abandoned in a minefield and surviving troops get decimated by Russian artillery. pic.twitter.com/C0pIb5zGNp