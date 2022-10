Aggasztó: rejtélyes orosz hajók miatt borulhat az ukrajnai háború egyetlen eddigi megállapodása

Az elmúlt hetekben a Közös Koordinációs Központ (KKK) által felügyelt ukrán gabonaexport-megállapodás kapcsán az orosz fél jelezte elégedetlenségét, nem sokkal később már az ukrán elnök vádolta az oroszokat azzal, hogy akadályozzák a megállapodást. Mindeközben azonban újabb bizonyítékok kerültek elő azt illetően, hogy miként exportálhatják a szankciók ellenére az oroszok a Krímen keresztül az általuk ellenőrzött ukrán területekről szerzett gabonát.

Október 17-én kiderült, hogy az ukrán gabonaexport az ország több tengeri kikötőjének a bezárása és az orosz invázió ellenére is közelíteni látszik a tavalyi szinthez, és hogy folytatódnak a tárgyalások a gabonaexportot lehetővé tevő megállapodás meghosszabbításáról és kiterjesztéséről.

Ezzel egy időben Alekszandr Fomin orosz védelmi miniszterhelyettes Martin Griffiths ENSZ-főtitkárhelyettessel folytatott beszélgetése során arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás meghosszabbítása közvetlenül függ a korábban elért megállapodás teljes körű végrehajtásának biztosításától, azaz nemcsak az ukránok, hanem az oroszok számára tett engedmények megvalósításától is.

Oroszország a logisztikára, a fizetésekre, a szállításra és a biztosításokra vonatkozó nyugati szankciók miatt nem tud jelenleg érdemben műtrágyát és vegyi anyagokat, például ammóniát exportálni,

miközben ezen korlátozások enyhítése volt a júliusban Törökország és az ENSZ közvetítésével létrejött megállapodás egyik kulcsfontosságú eleme a számára.

Október 21-én már Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vádolta azzal Oroszországot, hogy szándékosan késlelteti a gabonaszállító hajók áthaladását, és közölte, hogy jelenleg ennek következtében 150 hajó várakozik csak berakodásra. Ehhez, október 23-án annyit tett hozzá Ukrajna, hogy a gabonaexport-megállapodás teljes körű megvalósításának a szándékos akadályozása miatt az ukrán kikötők az elmúlt napokban csak kapacitásuk 25-30 százalékán tudtak működni.

A kölcsönös vádaskodások közepette a Bloomberg egy tényfeltáró cikkében azonban egy teherhajó útját vizsgálva mutatta be, hogyan is csempészik ki és értékesítik igazából a nemzetközi piacokon az oroszok az Ukrajnából ellopott gabonát. Az oroszok már korábban is próbálkoztak ezzel, azonban az akkori módszereik nem bizonyultak kellően kifinomultnak, és így időtállónak.

A Bloomberg elemzésében vizsgált útján az Amur 2501 gabonaszállító hajó az oroszországi Azov kikötőjéből futott ki a Kercsi-szorosnál található orosz Kavkaz kikötője felé. Következő célállomásként az innen keletre található orosz Novorosszijszk kikötőjét jelölte meg, közben azonban kikapcsolta a helymeghatározáshoz szükséges rendszerét és eltűnt a radarokról.

A Windward adatai szerint

a Fekete-tengeren folytatott jeladó nélküli Hajózások 160%-kal nőttek a június előtti 12 hónapban, és ezek szinte minden esetben orosz vagy szíriai lobogó alatt közlekedő hajókhoz köthetőek, és az esetek 73%-a a háború kezdete utáni időszakban történt.

A műholdfelvételeken azonban látszik, hogy az Amur 2501 Szevasztopol kikötőjébe érkezett meg, ahol gabonával rakodták meg. A következő műholdfelvételen Kavkaz kikötője előtt, a nyílt tengeren több nagy gabonaszállító-hajóval együtt látható, amelyek aztán olyan országokba mennek tovább, mint Líbia vagy Irán. Ezek után az Amur 2501 ismét visszatért Azov kikötőjébe, az átrakodások során érintett hajók közül a Dynamic M pedig műholdfelvételekkel is dokumentálható módon gabonával megrakodva a líbiai Bengáziba érkezett meg utóbb.

Érdemes megjegyezni, hogy Bengázi nem csak egy véletlen kikötő Líbiában, hanem a szemben álló felek közül, az oroszok által támogatott tobruki kormány legnagyobb kikötője, így az ide érkező szállítmányoknál nem feltétlenül csak piaci folyamatok lehetnek, amik a szállítást befolyásolják. A potenciális célországként említett számos szankció alatt álló Irán kapcsán is az ukrajnai háború kitörése óta erősödő orosz-iráni kapcsolatok lehetnek a szállítások fő mozgatórugói.

Iparági szakértők szerint műholdfelvételek, kikötőkből származó be- és kirakodási adatok, valamint hajók lokációs adatai alapján az Amur 2501-hez hasonló hajók állnak az illegális orosz gabonakereskedelem középpontjában. Az exportőrök a fent említett módszerrel összekeverik a különböző kikötőből és hajókról származó gabonát, ezáltal elfedve az eredetüket, és így nagy mennyiségeket tudnak eladni belőlük külföldön, anélkül, hogy kiderülne, hogy részben az elfoglalt Ukrán területekről származik a gabona.

A tavalyi szezon terméséből Oroszország eddig 4,04 millió tonna gabonát és napraforgót lopott el, vagy semmisített meg ukrán területen, mintegy 1,9 milliárd dollár értékben

- Roman Neyter, a Kijevi Közgazdasági Főiskola munkatársa szerint.

Az ukrán területekről érkező gabonát közvetlenül a Krímből exportáltak korábban az orosz hajók, de nem mindig jártak sikerrel, amit az is jelez, hogy volt olyan eset például, amikor Egyiptom is visszautasított egy ismeretlen eredetű gabonaszállítmányt. Az AgFlow genfi székhelyű kutatóintézet adatai alapján

a Krímből március óta több mint a tízszeresét exportálták a szokásos gabona mennyiségének, a háború utáni első néhány hónapban pedig az 50-szeresét.

A megszállt ukrán területeken élő gazdák is beszámoltak arról, hogy teherautókkal vitték el az oroszok a gabonát, és műholdfelvételek is megerősítették, hogy számos alkalommal hosszú sorokban várakoztak szevasztopoli gabonaterminálnál az Ukrajna irányából érkező konvojok.

Oroszország egyébként már régóta exportálja a saját gabonáját Kavkaz kikötőjéből. Ehhez azonban eddig is arra volt szükség, hogy kisebb teherhajókon, mint az Amur 2501, hozzák ki a gabonát az Azovi-tenger kikötőkből, mert itt túl sekély a víz. A következő lépésként normál esetben a Kercsi-szoros mellett a kisebb hajókkal kihozott gabonát nagyobb hajókra rakodták, hogy jelentősebb mennyiséget tudjanak egyben szállítani a közel-keleti és afrikai vevőikhez.

A címlapkép illusztráció. Gabonaszállító hajó Odessza kikötőjében. Forrása: Ukrán elnöki hivatal hivatalos oldala / Wikimedia Commons.