Átépítik az oroszok a T-72-es harckocsit az ukrajnai háború tanulságai alapján

Dimitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke az Uralvagonzavod egyik üzemében járt, ahol Oroszország tankgyártó vállalat éppen T-72-es harckocsikat és T-90M harckocsikat épít (át). Magáról a látogatásról itt írtunk:

Szemfüles Twitterezők kiszúrták: a Medvegyev által közzétett videón egy olyan T-72-es modernizáció látható, amely a korábbi változatokhoz képest jelentősen megerősített páncélzatot kapott. Ez különösen a lánctalpak fölött és a harckocsi oldalán látható. A harckocsi plusz aktív védelmet is kapott, ERA-kockák formájában. Azt egyelőre nem tudni, hogy ez a modernizáció is T-72B3 típusjel alatt fog-e futni.

First changes to russian tank design learned from the war against Ukraine. T-72B3s get the same armor (maybe ERA) over their tracks as the T-90M to increase the frontal protection angle due to very thin side armor. pic.twitter.com/D1Xjgp9EZg